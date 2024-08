Брад Пит се надява да възстанови отношенията с децата си, въпреки че дъщеря му Шайло се отказа фамилното му име. Това съобщи „Дейли Мейл", позовавайки се на свои източници. Според тези източници решението на дъщеря му не е изненадало 60-годишния актьор.

"Той знаеше, че това ще се случи и не може да направи нищо по въпроса. Тъжно е, но за него обтегнатите отношения с децата му вече са норма."

В същото време Пит винаги е готов да помогне на децата си, ако имат нужда от нещо, пише БГНЕС.

„Той уважава решението на Шайло. Брад я обича и каквото и да се случи, винаги ще вдигне телефона. Той ще бъде на линия за Шайло и всяко от децата му, когато имат нужда. Но от тях зависи да направят следващата крачка напред". Angelina Jolie and Brad Pitt’s daughter, Shiloh, filed a request to legally drop Pitt from her surname on her 18th birthday. pic.twitter.com/6fUCEx8469 — Pop Crave (@PopCrave) May 31, 2024

Преди това актьорът не успя да се свърже със сина си Пакс, който беше в болница след тежка катастрофа с мотоциклет. Преди няколко месеца Пакс го нарече „световен задник".

Що се отнася до Шайло, според запознати тя е решила да се откаже от баща си, 60-годишния Брад Пит, заради „болезнените събития", които са се случили в живота ѝ. EXCLUSIVE: Angelina Jolie and Brad Pitt's adopted son Pax, 19, called his father a 'world class a**hole' and 'despicable person' who makes his four youngest children 'tremble in fear' in explosive Instagram rant https://t.co/QBSswiP7WX pic.twitter.com/ol86WAd1Na — Daily Mail Online (@MailOnline) November 20, 2023

По-рано осиновената му дъщеря Захара и биологичната дъщеря Вивиен също се отказаха от фамилното име на Пит.

Общо Пит и Джоли имат 6 деца, три от които са осиновени: 22-годишният Мадокс, 19-годишната Захара и 20-годишният Пакс, а три са биологични: 18-годишната Шайло и 15 -годишните близнаци Нокс и Вивиен.