Адел поведе 740 хил. фенове в Мюнхен през музикална приказка - от депресията и сълзите до сватба

След десет грандиозни концерта в Германия тя ще се завърне в Лас Вегас. А после ще си вземе дълга почивка от музиката

Над 740 хил. души имаха своите лични срещи с Адел в Мюнхeн този август.

Звучи невeрятно как може да си част от тълпата на нейните 10 концерта, но в същото време да си сам. А един невероятен глас да пее само за теб. Всеки един от присъстващите на грандиозните концерти обаче може да го потвърди.

Адел си пожела късмет преди началото на шоуто. СНИМКА: ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА АДЕЛ

Адел не беше пяла в Европа от 2016 г.

Избра Мюнхен за грандиозен фестивал и спектакъл с дим, огън, конфети, фойерверки. Всичко това се случи в Аdelе World, огромна част от който извън сцената. Изградени бяха амфитеатър за представленията, гигантска зона за храна и напитки - баварска бирена градина и пъб по модела на Good Ship в северозападен Лондон, където тя изнася ранните си концерти, плюс тематичен бар I Drink Wine, дори виенско колело и въртележка.

Магията на “едно обикновено момиче от Лондон” завладя публиката - накара я да се смее, да плаче, да танцува, но най-вече показа, че музиката може да лекува души. Всеки един от концертите започваше със снимки и послания на феновете, показани на грандиозен екран с размери 220 на 30 метра, направен така, че да наподобява дълга ролка аналогов филм. Този екран струва около 40 млн. евро. А посланията от феневете бяха най-различи - от това как музиката на британката им е

помогнала в битката с рака,

левкемията, депресията до раздяла с гаджето. Но и послания от щастливи фенове.

И сякаш този старт не беше достатъчен, когато в 20 часа едно Hellо отекна в сърцата на всички, а сълзите по лицата на хората не можеха да спрат, защото гласът ѝ бе нереален, докосващ, вълнуващ.

Огромният екран е дълъг 220 метра. СНИМКА: АВТОРЪТ

Адел използва специално построената за нея сцена, за да разкаже с музика емоциите си. Самата сцена пък представлява 93-метров подиум и 200-метрова полукръгла пътека, която води до втора сцена - така, че феновете да са максимално близо до нея.

Преди Someone Like You направи откровение, че това е песента, която променя живота ѝ. “Написах я в момент, когато бях на най-ниското ниво, на което някога съм била. Тогава не исках да съм вкъщи. Оставах до късно всяка вечер и често плачех сама. Не исках да виждам моя приятел, бях депресирана. Когато си

в това тъмно състояние - мозъкът ти прави трикове, за да те накара да мислиш, че хората не те искат,

не те обичат и всякакви подобни неща. Това е пълна лудост! Но моля ви, ако някога имате такива мисли - говорете с някого или намерете песен. Можете да се освободите от тази болка”, сподели пред феновете си Адел. През годините тя неведнъж е говорила за своите проблеми с депресията, сега оголи душата си и пред публиката.

Избра феновете си и за да разкрие, че е сгодена за приятеля си - спортния агент Пол Рич. На един от първите от поредицата концерти в Мюнхен певицата видя плакат в публиката “Ще се омъжиш ли за мен?”. Спря да пее и отговори: “Не мога да го направя, защото вече имам планове да се омъжа, но оценявам предложението, благодаря”. След това показа и диамантения пръстен на ръката си.

На следващ концерт пък от публиката ѝ хвърлиха кукла в булчинска рокля, а тя я настани до пианото, за “да бъде част от шоуто”.

Адел и куклата, която ѝ бе подарена от феновете. СНИМКА: ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА АДЕЛ

Не само феновете пееха с Адел, а и тя говореше с публиката си преди всяка една песен. И дори пи бира заедно с тях. Разказа как на петото шоу е имало проливен дъжд и е била сигурна, че ще се разболее. Тогава тя дори къса шлейфа си от роклята, защото е прекалено мокър и тежи, сменя обувките с по-удобни бели маратонки. И докато се разхождаше по подгизналата сцена, отново бе откровена - разказа, че се страхува от голямата тълпа. Сред танцуващите под дъжда с чадър пък беше и баскетболната легенда Леброн Джеймс.

А една обикновена жена - Паула от Килдър, открадна шоуто №6 от Адел. Британката покани дама с бляскав костюм с пайети на сцената. И това беше моментът на

ирландската фенка, която за секунди се превърна в интернет звезда

С лъчезарна усмивка тя скачаше, махаше, прегръщаше и целуваше 36-годишната Адел. Певицата дори пробва очилата ѝ, а публиката не спираше да ръкопляска на енергичната ирландка. Към шоуто към Паула се присъедини съпругът ѝ Франк, който ѝ е носел просеко в бара. “Ти си най-развълнуваният човек, който някога съм имала на сцената. Ако беше Бионсе, аз щях да бъда същата. Франк от Ирландия, ще взема твоята луда жена Паула с мен”, каза още, смеейки се, Адел.

Адел пробва очилата на енергичната ирландка Паула.СНИМКА: ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА АДЕЛ

Следващата седмица е последният концерт на Адел в Мюнхен - №10. В Европа тя няма други изяви тази година. После ще се завърне в Лас Вегас, за да довърши шоутата си, като там ще изнесе още 10 концерта. После ще си взема дълга почивка. Имам нужда от нея, каза сама Адел.