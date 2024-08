В Англия феновете на Status Quo се насладиха на „финалното шоу“ на групата (Видео)

Фенове на Status Quo пристигнаха от много страни, за да гледат това, което вероятно бе последното шоу на световноизвестната рок група, съобщава Би Би Си, цитирана от БТА.

Британските рокаджии бяха хедлайнери на събитието Live in Somerset във Вивари парк в британското градче Тоунтън в петък вечер.

Вокалистът Франсис Роси заяви по-рано в интервю за „Дейли мирър", че това турне ще е последното им - и концертът в Тоунтън ще бъде финалният от турнето.

Групата не се сбогува с публиката от сцената, но 61-годишният фен Алфонсо Качиаторе, който ги е гледал на живо повече от 300 пъти, заяви, че краят на турнетата на Status Quo „ще остави празнина".

Ако концертът в петък е последният, това може би е знаково, тъй като дългогодишните членове на групата Роси и Рик Парфит се срещат за пръв път преди близо 60 години именно в графство Съмърсет.

Първоначално създадена през 1962 г. като The Paladins, групата изпробва различни имена, преди да се превърне в Status Quo.

Бандата има огромен световен успех, въпреки че музикалните специалисти ги критикуват за твърде еднообразния рокендрол - само на 3 акорда, който те свирят. В пристъп на самоирония групата кръщава студийния си албум от 2007 г. „В търсене на четвъртия акорд" (In Search of the Fourth Chord).

В дългата си кариера Status Quo имат издадени 37 студийни албума, а преди още да стане крал на Великобритания принц Чарлз обяви, че те са любимата му група и често слуша техни плочи с огромно удоволствие.

Шоуто в Тоунтън беше част от поредица концерти във Вивари Парк по време на празничния уикенд, в който участваха и Busted, JLS и Ministry of Sounds Classical.