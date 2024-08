Даниел и Атанасия Бачорски очакват бебе (Видео, снимки)

С видео по повод 26-ия си рожден ден Атанасия Бачорски обяви, че със съпруга ѝ Даниел очакват бебе.

Във видеото, което публикува в личния си профил в Instagram, Атанасия духа свещичките на торта, докато съпругът ѝ показва снимки от видеозона. От кадрите на видеоклипа се вижда, че двойката е в компанията на двете си по-големи деца - Даниел-младши и Емели, която е от предишна връзка на 36-годишния Даниел. View this post on Instagram A post shared by Атанасия Бачорски (@atanasia.bachorski)

"Здравейте, българи! Пожелавам здраве на всеки от вас! Пожелавам щастие и любов! Пожелавам Господ да ви брани във всеки ден от тоя ни живот!", написа той в коментар под клипа. Вълшебни 26 🎀 с най-близките ми приятели и семейство! 🫶🏻 Докато бяхме на масата в супер приятна атмосфера🍾 нас минаха... Публикувахте от Атанасия Бачорски в Понеделник, 26 август 2024 г.

Даниел и Атанасия сключиха брак през юли тази година. Сватбата на бизнесмена се състоя на езерото Комо в Италия.

Двамата са една от най-известните двойки в интернет, а през 2022 получиха наградата "Инфлуенсъри на годината".