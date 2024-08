Ед Уестуик от сериала "Клюкарката" се ожени в Италия (Снимки)

Ед Уестуик се ожени за зашеметяващата си приятелка Ейми Джаксън на пищна церемония край италианското крайбрежие на Амалфи.

37-годишният актьор, чиято звезда изгря в тв хита "Клюкарката", предложи брак на 32-годишната боливудска актриса по време на ски ваканция в началото на годината. Той сам разкри новината за сватбата с кадри, които публикува в Instagram от големия ден. JUST MARRIED



Gossip Girl star Ed Westwick has tied the knot with British actress-model Amy Jackson. READ: https://t.co/At7WvPRUDy



📷: Corbin Gurkin via Ed Westwick / Instagram pic.twitter.com/76Wl8EH8CA — PhilSTAR L!fe (@philstarlife) August 26, 2024

От тях се вижда, че булката Ейми изглежда зашеметяващо в елегантна бяла булчинска рокля, съчетана с шикозен дантелен воал. На свой ред Ед е с елегантен бял костюм и черна папийонка. Gossip Girl star Ed Westwick and actress Amy Jackson tied the knot in a stunning destination wedding on the Amalfi Coast, Italy. Here’s are favorite photos from their wedding weekend. #EdWestwick #AmyJackson pic.twitter.com/Csj7KiUxWL — Glitter Magazine (@glittermagazine) August 26, 2024

"Пътуването току-що започна", написа щастливият младоженец, добавяйки емоджи с пръстен, пише dir.