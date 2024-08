Любимата група на няколко поколения пак заедно след 15 години за турне

Бен Афлек и Джей Ло трябваше да се разделят, за да може Oasis да се съберат,

Представете си да чакате 15 г. Oasis да се събере отново и да не успеете да си купите билет само защото Клои на 21 г. просто иска да чуе Wonderwall на живо

Със сигурност всеки, който си купи билет за Oasis, за която и да е вечер освен откриването, поема известен риск.

Такива забавни коментари и мемета се появиха в социалните мрежи, след като стана ясно, че Oasis - любимата банда на няколко поколения, се събира отново след 15 години.

Само преди два дни братята Ноел и Лиъм Галахър обявиха датите за предстоящото им турне през 2025 г., което ще включва 14 концерта в Англия и Ирландия. Обиколката им ще започне от Кардиф на 4 юли, като след това им предстоят спирки в Манчестър, Лондон, Единбург и Дъблин. Впрочем четири от изявите им ще бъдат на лондонския стадион “Уембли”. Последният концерт от турнето е предвиден за 17 август догодина в Дъблин. “Това е, случва се”, написа групата в социалните мрежи, обявявайки, че билетите ще бъдат пуснати в продажба в събота, 31 август.

С турнето си Oasis ще отбележи 30-годишнината от издаването на втория си албум (What's the Story) Morning Glory?, който включва хитовете като Don't Look Back in Anger и Wonderwall.

Преди няколко дни в профилите на групата се появи кратко видео, на което само се изписваше датата 27.08.2024 и часът - 8 сутринта. Публикацията разбуни духовете на феновете, които предричаха тяхното завръщане. “Оръжията са замлъкнали. Звездите се подредиха. Голямото чакане свърши. Елате да видите. Няма да се излъчва по телевизията”, написаха след това братята Галахър в мрежите. Новината зарадва феновете им, които коментираха с: “Невероятно е”, “Боговете на рока чуха молитвите ни”, “Въобразявам ли си, или най-накрая намерихме нещо, за което да живеем?”, като много от тях умоляваха бандата да дойде и в техните държави.



Бандата се разпада през 2009 г.

Британската рок група е основана през 1991 г. в Манчестър. Първоначално се състои от Лиъм Галахър - водещ вокал, Пол Артърс (китара), Пол Макгуиган (бас китара) и Тони Маккарол (барабани). Братът на Лиъм - Ноел, се присъединява като пети член няколко месеца по-късно като китарист и основен автор на песните.

Още първият им албум Definitely Maybe (1994) ги изстрелва в класациите, като се превръща в най-бързо продавания дебютен албум в британската история по онова време. Oasis е една от определящите и най-успешните групи в жанра бритпоп.

Разделят се през 2009 г., когато Ноел Галахър казва преди концерт в Париж, че повече не може да работи с брат си Лиъм. Още преди разпадането си братята бяха в обтегнати отношения.

Въпреки че оттогава Лиъм и Ноел Галахър не са свирили заедно, двамата редовно изпълняват песни на Oasis по време на соловите си концерти, като не пропускат да отправят критики един към друг в пресата.

Впрочем феновете им отдавна допускат и се надяват, че групата ще се събере отново, особено след като през последните години се забеляза затопляне на отношенията между братята.