Бела Хадид и Адан Бануелос започват връзката си в кемпер, а не в лукс

Гаджето на модела Бела Хадид, Адан Бануелос, сподели, че двамата не са живели в луксозно любовно гнездо в началото на връзката си.

35-годишният каубой разказа в подкаста Along For the Ride, че тя с охота приела да се премести в неговия кемпер. "Тя го направи без проблем. Беше страхотна", не скри възхищението си мексиканско-американският каубой, докато говореше за любовта си.

Той подчерта, че това решение е било важно за отношенията му с Хадид, която оттогава вече живее в собствена къща в Тексас, за да разбере тя начина му на живот, преди връзката им да се задълбочи, пише ДИР.БГ.

"Беше страхотно, защото наистина исках това да бъде част от нашата връзка. Започваш да изпитваш чувства към някого и да си мислиш неща като: "Човече, може би с нея ще прекарам остатъка от живота си". Осъзнаваш, че тя е обикновено човешко същество и че материалните неща не са важни за нея - или поне не са най-важното нещо", разказа Адан.

Каубоят не скри, че е много впечатлен колко земна е Бела, разкривайки, че тя ще се събуди в "2:30 сутринта, за да донесе на всички закуска по време на състезания."

"Да бъде толкова последователна и толкова вдъхновяваща, положителна и топла към всеки, когото среща, и да помага с коне и подобни неща, това е просто невероятно", каза още той.

Въпреки че двамата се наслаждавали на живот в каравана за известно време, Бела наскоро все пак си купи собствен дом в Тексас.

"Работя върху изграждането на дом, за което ще ми отнеме известно време, но тя купи нещо, което беше добра инвестиция за нея", разказва още любимият на Бела. "Не мога да опиша колко съм щастлив."