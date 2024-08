Новото гадже на Лана Дел Рей е с необичайна професия, лови алигатори (Снимки)

Номинираната за "Грами" изпълнителка Лана Дел Рей отново е на вълната на любовта, тъй като според слуховете се среща с ловец на алигатори на име Джеръми Дюфрен.

Джеръми е баща на две деца и работи като екскурзовод в "Arthur's Air Boat Tours" - малък бизнес, базиран в Луизиана. Необичайната двойка бе забелязана да се държи за ръце на 25 август, преди концерта на Лана на фестивала в Лийдс, който беше изпълнен с технически затруднения. Малко след това изпълнителката и Джеръми бяха забелязани да пазаруват и вечерят заедно, пише Daily Mail. lana's new bf being a boat's drivers on alligator tours in alabama makes sense and fits her new era so well lol pic.twitter.com/5CxE71u3CD — Carla ౨ৎ (@oceanblvdvinyl) August 27, 2024

Ако се вгледаме в техните профили в социалните мрежи, се оказва, че двамата се познават от поне пет години. Срещнали се за първи път през 2019 година, когато Лана се качила на една от неговите обиколки с лодка.

Само шест месеца по-късно, певицата започна връзка с телевизионната звезда Шон Ларкин, но романсът им избледня, когато пандемията удари през март 2020 година. Turns out #LanaDelRey met her new man on his boat tour in Nola back in 2019😨 pic.twitter.com/DczKHZJ9lN — Tell Tales (@TellTalesOnline) August 28, 2024

Малко след това Дел Рей се запозна с певеца Клейтън Джонсън, посредством приложение за запознанства, като любовта им вървеше с бързи темпове и се сгодиха много скоро, но връзката им приключи през 2021 година, пише dir.

След неуспешния си годеж с Джонсън, името на Лана беше спрягано с различни популярни мъже, но явно в крайна сметка ловец на алигатори е "уловил" нейното сърце.