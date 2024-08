Били Айлиш, Чапъл Роан и Сабрина Карпентър са най-слушаните изпълнители (Видео)

Били Айлиш, Чапъл Роан и Сабрина Карпентър накараха лятото да затанцува - трите американки под 30 години се изкачиха до върховете в класациите на музикалните платформи за най-слушани изпълнители, предаде АФП.

Били Айлиш заема първото място в глобалната лятна класация на водещата музикална платформа Спотифай с хитовото си парче Birds of a feather. Калифорнийката на 22 години е най-слушаният изпълнител на платформата с над 100 милиона слушатели месечно.

Със същото парче Айлиш заема третото място в глобалната класация на Епъл Мюзик, докато песента й Lunch е на трета позиция в Коубъз (Qobuz)- платформа, която тласка нагоре жанрове, които не са на мода като попа и рапа, като например джаза.

Били Айлиш заема и петото място в класацията на приложението Шазам (Shazam), използвано за идентифициране на песни.

Повелителки на лятото се оказаха също 25-годишната Сабрина Карпентър и 26-годишната Чапъл Роан.

Карпентър е четвърта в глобалната класация на Спотифай с Espresso и първа в Дийзър (Deezer) със същото парче. Изпълнителката освен това заема петото и шестото място в Топ 10 на Епъл Мюзик съответно с Please please please и Espresso.

Чапъл Роан е на втора позиция в глобалната класация на Спотифай с Hot to go и на осма в Епъл Мюзик с Good luck, babe!

Двама американци също се представят добре в летния сезон - 37-годишният Кендрик Ламар и 29-годишният Шабузи. Първият е първи в Епъл Мюзик и трети в глобалната класация на Спотифай с Not like us.

Шабузи заема второто място в Епъл Мюзик и петото в Спотифай с хитовото си парче A bar song (Tipsy), пише БТА.