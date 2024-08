Започват празненствата за сватбата на норвежката принцеса, омъжва се за шаман (Снимки)

Започнаха празненства за сватбата на норвежката принцеса Марта Луиз и нейния американски партньор, самозваният шаман Дурек Верет. Стотици гости пристигнаха в град Алесунд, в западна Норвегия, за среща с младоженците.

В петък те ще пътуват по море до живописния град Гейрангер, на брега на фиорд, определен за обект на световното наследство на ЮНЕСКО. В сватбената програма се казва, че гостите ще се насладят на "лек обяд на лодката, докато наблюдават величествените планини и водопади". Geiranger fjord in Norway 🇳🇴 pic.twitter.com/YirolDfGSU — Beautiful World (@LifeOnPhotos) August 27, 2024

След това двойката ще се ожени на частно събитие в събота.

Твърди се, че членове на шведското кралско семейство ще присъстват заедно с различни влиятелни лица в социалните медии и телевизионни личности, включително американската риалити звезда и модел Синтия Бейли.

Според норвежките медии, гостите са били помолени да не използват мобилни телефони или камери по време на празненствата и да не публикуват нищо в социалните медии.

52-годишната принцеса Марта Луиз и 49-годишният Верет обявиха годежа си през 2022 г.

Принцесата, която е бивша състезателка по езда и най-голямото от двете деца на норвежкия крал Харалд, преди това беше омъжена за покойния писател и художник Ари Бен, от когото има три дъщери - Мод, Лия и Ема. Двамата се развеждат през 2017 г. Бен почина на Коледа 2019 г. Royals, models, Netflix, and Gwyneth Paltrow? Who's who at the wedding of Princess Märtha Louise and Durek Verrett https://t.co/7ROsh25XGt pic.twitter.com/KThX33it8k — Tatler (@Tatlermagazine) August 29, 2024

Марта Луиз отдавна предизвиква противоречия в Норвегия, заради вярата си в алтернативната медицина. Тя загуби почетната си титла "Нейно кралско височество" през 2002 г., за да може да започне собствен бизнес.

През 2007 г., тя обяви, че е ясновидка. До 2018 г. ръководи училище, което според нея, учи учениците да създават портали и да говорят с ангели.

"Имаше много критики през годините, особено като съм духовна. В Норвегия това е табу", каза принцесата.

Верет казва на сайта си, че е шесто поколение шаман, "слуга на бога и енергиен активист", който "демистифицира духовността" чрез своите учения.

В интервю за списание Vanity Fair, той твърди, че е възкръснал от мъртвите. Казва, че когато е бил дете, роднина е предсказал, че един ден ще се ожени за принцесата на Норвегия.

Много норвежци все още не са приели напълно Верет. "Те смятат, че той е говорил доста странни неща и има много културни различия", каза кралският кореспондент на норвежката NRK TV Кристи Мари Скреде. "Повечето хора тук са критични към това, което г-н Верет казва и прави в ролята си на шаман." "Next weekend, Martha Louise of Norway will marry shaman Durek Verrett, and the spectacular three-day celebration will be covered by us at HELLO" https://t.co/6n6JDDvKK0 pic.twitter.com/zPBRW14PPI — Louise G. (@LouiseGhislaine) August 25, 2024

Въпреки духовните вярвания на двойката, сватбената церемония този уикенд ще следва по-традиционен канон, като енорийският свещеник Маргит Ловизе Холте ще проведе церемонията.

Съобщава се, че двамата са купили къща в Норвегия.

Освен това, крал Харалд е решил принцесата да запази титлата си, но да не я използва в бизнеса си, пише DarikNews.

Пред норвежки репортери, кралят казва, че Верет е "страхотен човек" и че двамата "се смеят много, дори в този сложен момент. Мисля, че и ние, и той сме придобили по-добро разбиране за какво става въпрос и сме се съгласили да сме на различно мнение."

В сряда беше разкрито, че двойката работи с Netflix от една година върху това, което стрийминг гигантът нарече "задълбочен и вълнуващ документален филм за връзката им". Shaman or sham? Troubling past of Princess of Norway's HIV positive groom - who was engaged to man who helped him raise $20,000 for a kidney transplant https://t.co/ciAIq5YNNu pic.twitter.com/sv5Gq7Ki4g — Mail+ (@DailyMailUK) August 29, 2024

Принцеса Марта Луиз е най-голямото дете на крал Харалд и четвърта в линията за наследяване на трона. Нейният по-малък брат, престолонаследникът принц Хокон, ще наследи престола на баща си.