Анджелина Джоли се появи във Венеция притеснително слаба и с нов мъж, аплодираха я 8 минути (Видео)

Появата на Анджелина Джоли беше една от най-очакваните личности на тазгодишния филмов фестивал във Венеция. Присъствието ѝ определено не остави равнодушен нито един от почитателите ѝ. Според тях, актрисата е прекалено отслабнала, което може да се окаже дори опасно за нея. Интерес предизвика и новият мъж, с когото вероятно е във връзка Джоли.

Въпреки че не изневери на елегантния си стил по време на всяко едно от медийните събития, на които се появи, за да промотира новия си филм "Мария", визията ѝ предизвика голяма доза притеснение сред част от феновете ѝ.

Анджелина е болезнено слаба, което моментално провокира слух, че тя най-вероятно има или някакво хранително разстройство, или се е породено от стреса, който преживява, покрай продължаващата война с бившия си съпруг Брад Пит.

Каквато и да е причината, почитателите ѝ са на мнение, че здравето на Джоли е застрашено и тя трябва да вземе спешни мерки, за да не се случи нещо необратимо, пише Dir.bg.

За краткото време, което прекара във Венеция, носителката на Оскар провокира още един слух, а именно, че има нов мъж в живота си. Тя беше забелязана да напуска хотела си с британския рапър и политически активист Akala. Според информация в изданието In Touch, двамата имат връзка от близо година. Една от причините, поради които актрисата била привлечена към него, бил подходът му към децата ѝ и начинът, по който се държи с тях.