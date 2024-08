Брадли Купър и Джиджи Хадид са на почивка в Сардиния заедно с майка му (Снимки)

В четвъртък Брадли Купър и Джиджи Хадид бяха забелязани да се приземява в Сардиния заедно с дъщерята на 49-годишния актьор Леа и майка му Глория Кампано. Брадли Купър слиза от самолета в Сардиния заедно с майка си, дъщеря си и Джиджи Хадид СНИМКА: Twitter/ @21metgala

Това е първият път, в който 29-годишната супермоделка е снимана заедно с дъщерята на приятеля си. Детето на Брадли е от бившата му половинка Ирина Шейк.

Дъщерята на Хадид, Кай, която е плод на връзката ѝ с певеца Зейн Малик, не придружаваше майка си по време на почивката ѝ в Сардиния. Джиджи Хадид в Сардиния СНИМКА: Twitter/ @21metgala