Деница Сачева от ГЕРБ заведе сина си Виктор на концерта на Ед Шийрън, става ясно от публикация на Фейсбук профила й.

Тя придружи снимките с цитат от популярния певец: "Негативизмът не е правилният път, който да следваме. Усмихвайте се повече и яжте по малко шоколад". "Negativity isn't the way to go. Smile more and eat some chocolate" Ed Sheeran "Негативизмът не е правилният път, който да следваме. Усмихвайте се повече и яжте по малко шоколад". Ед Шийрън Публикувахте от Деница Сачева в Събота, 31 август 2024 г.

В социалните мрежи масово взеха да се появяват снимки от националния стадион, където се провежда едно от музикалните събития на годината в България: