Ед Шийрън взриви София: За първи път съм тук, иска ми се да не е последен

"За първи път съм в София, иска ми се да не е последен". С тези думи световната музикална звезда Ед Шийрън приветства 60 000 души на стадион "Васил Левски" снощи на грандиозния си концерт. Британската поп звезда раздаде тялото и душата за 2 часа и 30 минути без да спре.

Нетърпеливи зрители се бяха подредили на опашката още преди обяд, входовете бяха отворени в 16 часа и се извиха безкрайни опашки, които обаче се движеха бързо, без да се създава напрежение.

С епични светлини, огньове, заря, 360-градусова въртяща се сцена, изнесен бенд напред в публиката, Ед Шийрън показа, че е музикант на страхотно високо ниво.

"За тези, които не са ходили на мои концерти преди, аз правя всеки път музиката наново и никога не се повтаря", каза Ед, който има собствен почерк, правейки концерти на живо.

Сцената бе най-голямото спортно съоръжение у нас и приличаше на многоцветна приказна атракция от „Дисниленд". Ед бе облечен с дънки и тениска с надпис Sofia. Във всяка спирка от турнето „+ - = ÷ x" (The Mathematics Tour) артистът е с тениска с името на съответното населено място. Британецът сподели, че много харесва София и че, със сигурност, отново би се върнал в България.

Той изпълни близо 30 песни, като неизменен партньор на въртящата се сцена бе някоя от многобройните му китари. Началото бе поставено с Castle on the Hill от 2017 година. Това всъщност бе първата от приказките, които Ед Шийрън разказа сред фантастичния декор. Той бе построен в центъра на стадиона, сред шест огромни пилона, от които се спускаха видеостени, приличащи на перца на китара. Самото шоу бе многоцветно, ярко осветено, с пироефекти, огън и заря.

В такава зрителна среда звучаха Shivers, The A Team, Dive, Eyes Closed, Boat, Give Me Love, Photograph, Perfect и много други, сред които бе и парчето, което всички знаят – Shape of You. Една от изненадите в репертоара бе I See Fire от филма „Хобит", както и кавър на Love Yourself – на Джъстин Бийбър, написана от Ед Шийрън и Бени Бланко.

Преди световния хит Thinking Out Loud британецът каза, че ако не знаем текста, значи сме на грешния концерт.

Страхотен заряд, мощен глас и присъствие, забавен, открит - това показа Ед Шийрън от себе си на българската публика: "В началото ме слушаха само близките ми. Сега пея пред 60 000 души в страна, в която никога не съм бил".

След концерта социалните мрежи бяха взривени от споделяне на снимки, клипове и възторжени впечатления от българските фенове.

Концертът беше подгрян от българската поп звезда Михаела Филева и британския певец Калъм Скот, който по-късно пя в колаборация със самият Ед.

Концертът на Ед Шийрън е първият на стадион „Васил Левски" за тази година. На 14 септември там ще пее Андреа Бочели, по покана на същия организатор – Fest Team.