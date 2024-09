50 двойки се сгодиха на концерта на Ед Шийрън (Видео, снимки)

Британската звезда пя на 360-градусова въртяща се сцена

Концерта на Ед Шийрън със сигурност ще помнят цял живот 50 двойки. На фона на красивите песни на британската звезда 50 мъже направиха предложения за брак на своите любими.

Още в 8 часа в събота сутринта пред входовете на стадион "Васил Левски" се бяха подредили най-заклетите фенове на Ед Шийрън, за да успеят да влязат първи и да се подредят пред сцената. Така че в 16 часа, когато започнаха да пускат, вече се бяха извили дълги опашки. Въпреки огромните стълпотворения се минаваше бързо и зрителите без проблем и блъсканици заемаха местата си. Над 60 хиляди души препълниха стадиона за гостуването на суперзвездата, дошъл у нас по покана на "Фест Тийм". Толкова актуален в момента изпълнител от години не е идвал в България и подготовката за събитието започна в началото на годината. Над 2000 души бе екипът, работил за зрелищния му спектакъл.

Още с влизането на стадиона феновете онемяваха от мащабите на впечатляващата сцена. Въртяща се на 360 градуса, с огромна видеостена с формата на цилиндър, така че да се вижда от абсолютно всички, към нея имаше

допълнителни четири по-малки подиума

за музикантите на Ед Шийрън. Бяха издигнати и шест колони, на които бяха инсталирани допълнителна мултимедия и озвучаване, както и 6 огромни екрана с формата на перце за китара.

Малко след 18 часа пред публиката, за да подгрее, излезе Михаела Филева, избрана от екипа на популярния изпълнител. Тя раздвижи феновете с някои от най-популярните си хитове. След нея се появи британският певец Калъм Скот, който излиза преди концертите на Ед Шийрън по време на цялата му обиколка "+ - = ? x" (The Mathematics Tour). Популярен сред тийнейджърите, с красивия си топъл глас той даде заявка, че ще се превърне в голяма звезда.

В 20,20 ч след отброяване на екраните на последните 10 секунди стартира шоуто на Ед Шийрън, посрещнат с оглушителни викове и аплодисменти.

"За първи път съм в София, иска ми се да не е последен", обърна се звездата към многохилядната публика. А първото му изпълнение бе на Castle on the Hill, с което започнаха и изумителните ефекти - мултимедия, светлини, огромни огнени езици и перфектен звук. "За тези, които не са ходили на мои концерти преди, аз

правя всеки път музиката наново

и никога не се повтаря", каза той и показа как с луупър ефект педал записва на момента първите акорди на китара и клавишни, те започват да се възпроизвеждат веднага, в реално време, и върху тях той продължава да свири, като в някои от песните се включваха и неговите музиканти.

Жест към българските си почитатели направи, появявайки се с тишърт, на който бе изписано името на столицата ни. А за бисовете я смени с фланелка на любимия си футболен отбор "Ипсуич Таун", от който самият той има акции. В сетлиста му бяха включени 23 песни, сред които Shivers, The A Team, Dive, Eyes Closed, Boat, Give Me Love, Photograph, Perfect, Thinking Out Loud. А сред изпълненията си включи две песни, които не присъстваха в предишните му няколко концерта. Едната бе Bloodstream. А другата изненада бе I See Fire от филма "Хобит: Пущинакът на Смог", която зарадва всички почитатели на трилогията, режисирана от Питър Джаксън. Изпълни и кавър на Love Yourself – на Джъстин Бийбър, написана от Ед Шийрън и Бени Бланко. За едно от изпълненията той покани на сцената Калъм Скот и двамата изпяха You Are The Reason.

За бисовете британецът остави още три песни - You Need Me, Shape of You и Bad Habits, а финалът бе сложен с огньове и красива заря.