Американската певица Сабрина Карпентър оглави британската класация за албуми с Short n’ Sweet, съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Изпълнителката заема челните три места в британската класация за сингли с песни си Taste, Please Please Please и Espresso. Това я прави първата изпълнителка, която едновременно е на върха в подреждането във Великобритания за албум и за сингъл.

Второ място в британската класация за албуми заема ирландската пост пънк група „Фонтейнс Ди Си“ с продукцията си Romance, пише БТА.

Британската група „Оейзис“, която обяви своето завръщане миналата седмица, се позиционира на следващите три места. На трето място се класира албумът им от 2010 година - Time Flies... 1994–2009, на четвърто място е (What's the Story) Morning Glory? от 1995 г. и на пета позиция е Definitely Maybe, дебютният албум на групата от 1994 г.