Елтън Джон се възстановява от инфекция на окото

Елтън Джон съобщи, че се възстановява от сериозна инфекция на окото, която е довела до частична загуба на зрението му.

В своето изявление Джон посочи, че процесът на възстановяване е дълъг и ще изисква време, но благодари на лекарите, медицинските сестри и близките си за подкрепата. В момента той почива у дома и е оптимистично настроен за бъдещето си.

Известни личности като Донатела Версаче, радиоводещия Боб Харис и актьора Лейтън Уилямс подкрепиха певеца.

Въпреки предизвикателствата, Джон ще присъства на тазгодишния филмов фестивал BFI в Лондон, където ще бъде показан документалният филм „Елтън Джон: Никога не е късно".