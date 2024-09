Местят концерта на Горан Брегович в Пловдив от Колежа в панаира

Концертът "The best of Goran Bregovic", който трябваше да се проведе на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, ще се състои в панаира. Това съобщиха организаторите от ПФК "Ботев Пловдив" с обяснението, че смяната на локацията е необходима и неизбежна, за да бъде защитено тревното покритие на Колежа. Музикалното събитие е 11 септември и ще бъде на открито, а не в някоя от палатите, и така ще бъде спазена първоначалната концепция.

„Промяната в местоположението на концерта беше труден, но необходим избор предвид настоящите обстоятелства. Ние се стремим да правим най-доброто за състоянието на стадион „Христо Ботев". Вярваме, че тази нова локация предлага достатъчно пространство за комфортно и безопасно протичане на събитието", казват от клуба.

Всички закупени билети остават валидни за новото местоположение, ще бъдат осигурени и седящи места.