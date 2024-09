С мегаконцерт градът отбеляза 5 години от провеждането на мащабната инициатива и 10 години от спечелването на титлата

Жива е европейската столица на културата, макар да са минали 5 години от провеждането на инициативата. В това се убедиха стотици, които ознаменуваха с мощен концерт годишнината на централния площад в Пловдив. Много от събитията, които разтърсиха града през паметната 2019-а, продължават да се реализират и днес. Именно те превърнаха Пловдив във фестивален хъб на България, категоричен е изпълнителният директор на фондация “Пловдив 2019” Кирил Велчев.

Кирил Велчев, изпълнителен директор на „Пловдив 2019“ Снимка: Радко Паунов

И това го доказа последният концерт, който започна в 18:30 часа с DJ Dian Solo на площада. Хората се стичаха още половин час преди началото. Купонът продължи със световното трио Kraak&Smaak, което пристигна от Нидерландия. Веселбата приключи с Oscar & the Wolf - един от най-популярните изпълнители на Европа. Мотото на събитието бе “10 години#Заедно, 5 години Европейска столица на културата”. Стефан Стоянов, бивш зам.-кмет по културата, ни връща 10 години назад, през 2014 г., когато Пловдив завоюва честта да стане европейска столица на културата 5 години по-късно. “На 5 септември 2014 г. се прибрахме в града и се събрахме около 20-ина души - хората, работили за победата, да се порадваме. Беше 21 ч. Тогава си дадох сметка, че целият град празнува. Хора се обаждаха, пишеха есемеси, бяха по къщи и ресторанти да празнуват. И после спонтанно излязоха по улиците, прегръщаха се”, връща лентата той.

Фестът на улица „Иван Вазов“ е съпроводен със сцена и концерти

По думите му самото спечелване на титлата е дало позитивна енергия на всички и това е причината голяма част от събитията да продължават да живеят и сега. HilLs of Rock, One Dance Week, Opera Open не спират да събират многохилядна публика и днес. А продукциите на пловдивския театър - “Одисей”, “Коприна” и “Едип и пророците”, подпомогнати от фондация “Пловдив 2019”, жънат овации по световните сцени. Спектакълът “Одисей”, създаден през 2019 г., предизвика фурор през юни т.г. не къде да е, а в Атина - родината на странстващия герой. Според Велчев HilLs of Rock се е превърнал в най-големия музикален фестивал в страната.

Фестивалът на улица „Стационна“ (настояща „Иван Вазов“) събира голяма публика, която се наслаждава на изпълнения и интересни прояви Снимки: Пловдив 2019 Проявите на One Dance Week не спират да събират почитатели години наред

Тази година и през трите вечери събираше по над 20 хил. души публика, за да се кефят на рок групите Korn, Bring me the Horizon и Skindred. След 2019 г. се появи форматът ул. “Станционна” (настоящата “Иван Вазов”), която се затваря специално за проявата и на голяма сцена се редуват изпълнители, а публиката куфее. “Туристопотокът в Пловдив е непрестанен. Когато започнах през 2011 г. като зам.-кмет, тогава в Пловдив рядко се виждаха чуждестранни посетители. Като забележехме група по главната улица, се снимахме с нея. 10 години по-късно туристите са между 2 и 3 милиона годишно Леглата тогава бяха 4500, сега са 12 000. Малките хотелчета имат между 80 и 90 процента заетост. Ако го кажеш на някой хотелиер в Банско или на морето, ще припадне”, допълва Стефан Стоянов.

„Кармина Бурана” на OPERA OPEN беше поставена в подножието на паметника „Альоша” на върха на хълма Бунарджика

Според него друго голямо постижение от спечелването на титлата е превръщането на квартал “Капана” в най-посещаваното място. Беше паркинг преди 10 години, а сега е най-популярната туристическа дестинация в страната. Сезонът в него е 11 месеца, само в най-студените дни през януари няма хора. “5 септември 2014 г. обърна тенденцията на Пловдив. Оттогава всяко инвестирано евро в култура се връща по 4. Съвсем смело мога да кажа, че градът, туристите, жителите и бизнесът си търсят културната програма”, смята директорът на “Пловдив 2019”. По думите му в момента е модерно да идваш във втория град, за да изгледаш един фестивал за два дни.

Пловдивчани още помнят откриването на Европейската столица на културата, където на централния булевард „Цар Борис Трети Обединител“ беше издигната кула. Със светлинни ефекти и стотици артисти бе даден стартът на инициативата

След годината на титлата община Пловдив е инвестирала 7 млн. лева в култура през отворени покани. “Силно се надявам тази устойчивост да се развива и занапред. Много от градовете, които са били европейски столици на културата, нямат силата да продължат този процес. Докато една от големите заслуги на Пловдив е, че запази фондацията и даде възможност да генерира добавена стойност”, убеден е Стефан Стоянов.