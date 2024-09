Британската пънк група "Инглиш тичър" спечели музикалната награда "Мъркюри" за 2024 г. с дебютния си албум This Could Be Texas, предадоха АФП и Ройтерс, цитирани от БТА.

Церемонията се състоя в лондонското студио "Аби роуд".

Групата от Лийдс, Северна Англия, спечели приза, като за фаворитка сред претендентите за тазгодишното отличие "Мъркюри" първоначално беше смятана певицата и авторка на песни Чарли Екс Си Екс с нейния албум Brat, отбелязва АФП.

Според журито албумът на "Инглиш тичър" - This Could Be Texas, "разкрива нови дълбочини с всяко слушане: това е белегът на една бъдеща класика".

Създадена през 2020 г. групата все още е сравнително непозната на широката публика, отбелязва АФП. Първият ѝ хит - парчето R&B, е издаден през 2021 г.

"Инглиш тичър" взе наградата от 25 000 британски лири в края на церемонията, излъчена по Би Би Си, но без изпълнения на живо поради липса на спонсори, които да финансират тазгодишното събитие. Това разочарова много фенове, отбелязва АФП.

Наградата "Мъркюри" е учредена през 1992 г. и се присъжда за най-успешен албум на британски или ирландски изпълнител. Първият й носител е шотландската рок група "Праймъл скрийм". Паричният еквивалент на награда е 25 000 британски лири. Миналата година Where I'm Meant to Be на "Езра Колектив" става първият джаз албум, отличен с награда "Мъркюри".