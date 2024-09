Авторът на хита от "Титаник" издъхна 3 дни след като легендарният парапет на носа на кораба рухна

Световноизвестният автор на текста на хита от филма "Титаник" My Heart Will Go On е починал на 6 септември в дома си в Тексас - само 3 дни, след като голяма част от парапета на емблематичния нос на потъналия кораб се е отчупил. Това стана ясно от съобщение на RMS Titanic Inc, които години наред изследват злополучния кораб. Именно на носа във филма прозвуча култовата песен. За съжаление на дъното на океана цялата лява част на конструкцията вече е паднала и се намира точно под плавателния съд. Носът в лявата част на "Титаник" вече го няма. КАДРИ: youtube/ titanic tv

Случайно или не, това събитие съвпадна с кончината на 80-годишния Дженингс, който приживе е станал част от Залата на славата на авторите на песни, а в сметката си е записал три награди "Грами", две "Златен глобус" и два Оскара.

Единият е за песента от филма "Титаник", изпълнена от Селин Дион, а другият за "Офицер и джентълмен" на Джо Кокър и Дженифър Уорнс.

Освен тях текстописецът е работил с Уитни Хюстън, Марая Кери, Стив Уинуд, Бари Манилоу и др.