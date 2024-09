Сабрина Карпентър за втора седмица е на върха на „Билборд“ за албуми

Сабрина Карпентър остава стабилно на върха на класацията „Билборд 200“ за втора седмица с албума Short n’ Sweet, след като преди седмица влезе директно под номер 1, съобщава сайтът на изданието.

Някогашният лидер Пост Малоун с албума си F-1 Trillion се издига с едно стъпало спрямо миналата седмица до номер 2.

Певицата и авторка на песни Чапъл Роан и албумът й The Rise and Fall of a Midwest Princess се изкачват с едно стъпало до трета позиция.

Хитовият албум One Thing at a Time на Морган Уолън слиза от пето на четвърто място тази седмица.

Бившият номер 1 на Тейлър Суифт The Tortured Poets Department се изкачва с едно място на пета позиция.

Били Айлиш с Hit Me Hard and Soft заема шестото място.

Момичешката кей-поп група LE SSERAFIM маркира трето участие в топ 10 с появата на парчето CRAZY под номер 7.

Stick Season на Ноа Кан се издига от десето до осмо място тази седмица, пише БТА.

Зак Брайън и албумът му The Great American Bar Scene се позиционират девети в новия „Билборд 200“.

Рапърът Дестрой Лоунли за пръв път попада в топ 10 на класациите на „Билборд“, като вторият му студиен албум Love Lasts Forever заема 10-то място.