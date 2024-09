"Уикеда" свирят в рокфест над скалите на село Бов от 13 до 15 септември

"Уикеда" ще се включат в тридневния рок фестивал „aBOVe the Rock", който ще върви над скалите на село Бов в западната част на Стара планина. Събитието ще стартира на 13 септември и ще продължи до 15-и. На сцена на открито ще вървят изпълненията на Doctor's Gogo Band, Elinor, "Обратен ефект", Svetlio And The Legends, "Своге Акустика", Rejected Mono и др.

Организаторите съветват феновете на рок музиката да сложат подходящи обувки и дрехи за планината и допускат домашни любимци. А на място ще могат да се паркират каравани и кемпери, и да се разпъват палатки.

Непознати млади таланти ще имат възможността да се изявят също на сцената. В първото издание на фестивала, за първи път пред голяма публика ще излязат ученическите банди „МаринЪ" и „Сврака". През деня, включително за най-малките, ще има работилници, томболи и всякакви забавления свързани с дърворезба и изобразително изкуство.