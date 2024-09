Селена Гомес не може да има свое бебе, но ще осинови, докато гради бизнес империя

Актрисата стана милиардерка, но здравословни проблеми я преследват през целия ѝ живот

Винаги съм мечтала да бъда майка, но за съжаление, не мога да износя собственото си дете. С това тежко признание Селена Гомес разтърси света на шоубизнеса преди дни. Личната изповед на певицата, актриса и предприемач дойде малко след като тя добави “милиардер” към дългия си списък от постижения. Богатството на 32-годишната звезда е оценено на впечатляващите 1,3 милиарда долара, като цели 82% от него идват от нейната козметична марка.

Въпреки професионалните триумфи обаче Селена се сблъска с най-личното си предизвикателство. Убедена е, че ще се справи и с него и вече мисли за осиновяване.

В Холивуд, където лицемерието е на почит, звездата се отличава със своята искреност и желание да бъде автентична - и пред, и зад камерата. Започва кариерата си още 12-годишна и бързо става популярна в цял свят със сериали и филми на Disney Channel. Вдъхновена е от майка си Манди Тийфи, която е бивша актриса. Бащата на певицата - Рикардо Джоел Гомес, има мексикански произход. Паралелно с актьорската си кариера милиардерката стартира и музикална. Гомес е част от групата Selena Gomez & The Scene, с която издава няколко успешни албума. По-късно продължава да пее самостоятелно, а успехът на нейните албуми продължава да расте. Но това не отказва звездата от истинската ѝ страст - киното.

“Актьорството винаги

е било първата ми любов

Музиката е просто хоби, което излезе извън контрол”, казва Гомес, допълвайки, че за момента не работи по нови песни.

Участва обаче в успешния комедийно-криминален сериал Only Murders in the Building , за който получи първата си номинация “Еми”. Ще се завърне и в света на Disney Channel с продължението на сериала “Магьосниците от Уейвърли Плейс”.

През 2015 г. обаче ѝ се налага да удари спирачки - диагностицирана е с автоимунното заболяване лупус и трябва спешно да започне химиотерапия. Две години по-късно звездата разкрива в своите социални мрежи, че е претърпяла трансплантация на бъбрек, който ѝ е бил дарен от най-близката ѝ приятелка Франша Рейза. “Нямам думи, с които да опиша благодарността си към моята красива приятелка”, споделя Гомес. Изненадващо за мнозина след този огромен подарък от страна на Франша двете прекратяват приятелството си, без да разкрият защо.

По времето, в което актрисата се лекува, има няколко връзки. Най-известната ѝ е с канадския поп изпълнител Джъстин Бийбър, която започва още през 2010 г. Двойката се е събирала и разделяла няколко пъти през годините, като официално прекратиха отношенията си през 2018-а. След раздялата певицата сподели, че

тази връзка е оставила

голям отпечатък у нея

и много ѝ е повлияла. През 2017 г., докато трае една от разделите им с Бийбър, тя се среща с друг канадски певец - The Weeknd (Ейбъл Тесфайе). Обявиха връзката си публично и радваха феновете си със снимки от романтични пътувания. Разделиха се 10 месеца по-късно.

Дали заради разочарованията в личен план, или поради друга причина, Гомес се хвърля смело в бизнеса със собствена марка козметика през 2020 г. Първо я лансира само в Северна Америка с онлайн продажби. Продуктите ѝ бързо набират популярност, подкрепят ги и известни личности в социалните мрежи. Още повече, че брандът е фокусиран върху мисията да промотира психичното здраве и индивидуалната красота на всяка жена. Това подсказват и имената на продуктите: червила “Значима” и “Силна”, ружове “Надежда” и “Благодарност”, както и много други. Актрисата основава и фондация, чиято цел е да събере 100 милиона долара за обучение на млади хора с психични проблеми. 1% от всички продажби отива във фонда, а до момента са събрани 15 милиона долара. Селена Гомес е водеща фигура в борбата за по-голямо разбиране и приемане на проблемите с психичното здраве, тъй като самата тя се е борила с такива през годините. 32-годишната звезда се опитва да бъде пример за това как знаменитостите могат да използват влиянието си за положителни социални промени, като същевременно вдъхват надежда и подкрепа на хората, които преминават през трудни периоди.

През 2022 г. актрисата пуска документалния си филм My Mind & Me, който проследява битката ѝ с психичните проблеми. Първоначалната идея е била лентата да проследи турнето ѝ през 2016 г., но тогава звездата се сблъсква със сериозни паникатаки и депресия.

“Това беше

един от моментите,

в които я гледаш в очите

и там няма нищо

Просто беше непрогледен мрак”, спомня си нейна асистентка. През 2018 г. Гомес е била за кратко диагностицирана с биполярно разстройство, тъй като е чувала гласове и е имала мисли за самонараняване. По-късно диагнозата ѝ е отменена. Именно това кара Селена да смени коренно концепцията на филма си. Така продукцията се фокусира върху тези моменти, в които Гомес се бори с публичния натиск и здравословните си проблеми. Актрисата иска да позволи на феновете ѝ да я погледнат отблизо и да преживеят всички предизвикателства заедно с нея. Както и да вдъхне кураж на всички хора по света, които преминават през същото.

След няколкото несполучливи връзки в момента Гомес е щастлива с американския музикален продуцент Бени Бланко. Запознават се още през 2015 г., когато той е продуцирал песен на Селена. През 2017 г. дори е участвал в неин видеоклип, но тогава били само приятели. Едва през юли 2023 г. плъзват слухове, че двамата са заедно. 36-годишният продуцент качва снимка в профила си в инстаграм, под която пише: “Преди играех плюшено мече в твоето музикално видео, а сега играя тази роля и в живота”. Двамата постоянно ходят на събития заедно и показват колко много се обичат. “Никога не съм била обичана по този начин. Той просто внесе светлина в живота ми. Той е най-добрият ми приятел”, разкрива Селена. Допълни, че иска да има свое семейство, когато навърши 35 години. “Майка ми ме е родила, когато е била на 16. Затова си казах: Аз искам да започна своето семейство на 35. За мен няма нищо по-важно от семейството.”

“Никога не съм казвала това... За съжаление, не мога да износя собственото си дете. Имам много медицински проблеми, които биха застрашили живота ми и този на бебето. Това беше нещо, за което скърбях известно време, защото винаги съм мечтала да бъда майка”, откровена е Гомес. Затова феновете ѝ нямат съмнение - тя ще осинови дете. И не само заради невъзможността да износи свое - нейната майка е била осиновена и Селена го намира за нещо много красиво.