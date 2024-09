Теа, а не сериал, събра дядо Краси Ранков и татко Калин Врачански

До раждането на дъщеря си той успя да опази от прожекторите любовта със Златина - дъщерята на колегата му актьор

За момента нищо не се е променило. Трябва малко време да видим как ще се усети цялата обстановка. Тепърва се сблъсквам с тази материя. За съвети как се гледа дете след една-две години. За момента по-скоро аз ще питам за съвети.

Така актьорът Калин Врачански описа пред “24 часа” вълненията си на млад татко седмица след като изненада последователите си в социалните мрежи с появата на първородното си дете.

Той публикува снимка, на която се вижда крачето на бебенцето. А в коментарите към поста написа: “Благодаря ви за всички тези поздравления и пожелания към тоя малък звяр”, след като стотици негови колеги и последователи му честитиха щастливата новина. Снимка: Инстаграм

Момиченцето се казва Теа, а по думите на Врачански са я кръстили на нея си. Разбира се, като всички родители и те се чудели какво име да ѝ дадат. Актьорът добави още, че като всяко едно бебе и дъщеричката им плаче.

“Моите приятели го видяха, но естествено, след като е толкова малко детето, трябва все пак да изгради някакъв имунитет. Затова не го водим на обществени места”, отговаря Калин Врачански на въпроса дали спазват поверието, че в първите 40 дни бебето не трябва да се показва много-много. Иначе я извеждат на разходки.

Актьорът, който е известен с това, че пази личния си живот, никъде не беше споменал или отбелязал коя е майката на детето му. По-късно обаче стана ясно, че жената до него е дъщерята на актьора Краси Ранков - Златина.

Самият Ранков разказва колко щастлив е, че е станал дядо за четвърти път. От сина си Светослав, дете от първия му брак, има три внучета, а сега четвърто от Златина, която е от втория му брак с Елена.

Въпреки че Златина не е поела по пътя на баща си и не е актриса, тази материя не ѝ е непозната. Тя е изпълнителен продуцент към английско филмово и телевизионно студио Clapperboard Studios. Някои от продукциите, по които е работила, са тв сериалите The Teacher (2024 г.), The Castaways (2023 г.), Blindspot (2023 г.), “Мистериите на мадам Блан” (2021 г.), “Максин” (2022 г.), “Бившата жена” (2022 г.), “Отчаяни мерки” (2022 г.), тв играта One Question и др.

Дъщерята на Ранков завършва “Комуникации и медия” в университета “Брюнел” в Лондон през 2007 г. През 2012 г. завършва “Телевизионен мениджмънт” в университета “Дрексел” във Филаделфия, САЩ.

Работила е като пиар асистент за българското радио и телевизия “Сити”. По-късно през 2011 г. стажува в големия американски тв канал Си Би Ес, където се занимава с изследвания и програмиране. Била е и асистент в тв канала Animal Planet за продукцията на сериите Too Cute, в които се разказва за кучетата, котките и други животни през първите 8 до 12 седмици от живота им.

В България Златина е работила и като координатор в предавания като “Сделка или не”, “Стани богат”, “Островът на изкушението”, както и асистент-продуцент към “Биг Брадър” през 2010 г.

Впрочем сериалът “Стъклен дом” събира на един екран Краси Ранков и Калин Врачански. Ранков е в ролята на Антон Ставрев, шеф на охраната на мол, а Врачански влезе в образа на Камен Касабов, син на Димитър Касабов (изигран от Стефан Данаилов).

Врачански е играл в комедийни, криминални и драматични продукции. Има десетки роли както в театъра, така и в киното и сериали. Но със сигурност новата му роля - на баща, е най-важна за 43-годишния актьор. Краси Ранков и Калин Врачански в кадър от “Стъклен дом”

Впрочем тази година е много успешна за Врачански. Освен че стана баща, той получи и наградата “Златен кукерикон” на Сатиричния театър “Алеко Константинов” през април. Призът му беше връчен за ролите му на Тито и Бепо в представлението “Комедия за тенори” в категорията “Мъжка роля”. В спектакъла той си партнира с Асен Блатечки, като двамата влизат в образите на италианската суперзвезда Тито Мерели и продуцента Хенри Сондърс. Действието се развива в Париж през 30-те години на миналия век в една хотелска стая.

На театралната сцена през изминалия сезон имаше две премиери с негово участие. “Метаморфози” на режисьора Стайко Мурджев е на Драматичния театър “Никола Вапцаров” - Благоевград, а в “Съкровищата на Силвестър” по текст на Анжел Вагенщайн отново си партнира с Блатечки, който е и режисьорът на спектакъла.

Впрочем именно с Блатечки много се разсмиват на сцената. “Той ме изтезава и понякога нарочно ме мъчи”, разказа преди време Врачански. С Герасим Георгиев-Геро също се получавали забавни случки. Така по време на спектакъла “Бел Ами” двамата правели много лапсуси, заради което непрекъснато ги избивало на смях. В един момент чак не смеели да се погледнат в очите, за да не избухнат в още по-голям кикот. Калин Врачански в представлението "Комедия за тенори" Снимка: Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград

Първата роля на Врачански е още в училище, когато е в 5-6-и клас. Тогава по никакъв начин не осъзнавал, че след време ще се занимава с това. А и до късно не знаел, че има място, където се учи за актьор. “Все пак аз съм от много малък град и информацията по онова време не беше така достъпна. Едва в 11-и клас разбрах, че съществува академия, в която някакви хора се учат как да играят и да бъдат професионални актьори”, казва той.

Последното превъплъщение на Врачански в киното беше във филма на режисьора Иван Панев “След сезона”. Там той си партнираше с Йоана Буковска-Давидова и Пенко Господинов. Участва в сериала на Нова тв “Братя”, както и в “Господин X и морето”. Един от любимите му образи е този на Васко във филма на Мартин Макариев “Вила Роза” от 2013 г. “Това беше много интересна роля за мен, може би това е един от първите български хорър филми”, обяснява той.