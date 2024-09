The Cure обявиха нов албум след 16 години пауза

Британската рокгрупа The Cure разпрати на фенове пощенски картички, които анонсират дългоочакван нов албум, съобщи NME. Музикантите не са издавали такъв от цели 16 години. Картичките разкриват заглавието на новия албум и датата на издаване.

Черните пощенски картички с релефен надпис Songs Of A Lost World в долната си част имат загадъчните цифри 1/11/24, което предполага, че така назованият албум трябва да се появи на бял свят на 1 ноември. В началото на тази седмица (на 9 септември) The Cure на официалните си страници в социалните медии замениха предишната си профилна снимка с нова, съдържаща различно ново лого на черен фон.

Китаристът Рийвс Габрелс сподели линк, насочващ към обновения уебсайт на групата с обръщение към феновете. Идън, синът на басиста Саймън Галъп (който замени баща си в серия от дати през 2019 г.), също развълнува почитателите, като публикува текста от новата песен Alone: This is the end of every song that we sing... („Това е краят на всяка песен, която пеем..."). Всичко това кара феновете да повярват, че Робърт Смит и компанията са готови да обявят завръщане, което явно ще е дългоочакваният албум Songs Of A Lost World, както очевидно потвърждават пощенските картички.

Според информацията на портала в новия дългосвирещ албум, в него ще влязат всички неиздавани композиции на групата след излизането на албума „4:13 Dream" от 2008 г. The Cure имат намерение да пуснат и два винила с концертни записи от френските дати от турнето на групата Shows Of A Lost World от ноември 2022 г. And Nothing Is Forever, записана на живо в Монпелие, и I Can Never Say Goodbye, записана на живо в Тулуза, са първите нови песни на The Cure от 16 години насам.

Средствата от продажбата на плочите музикантите ще предоставят на благотворителния фонд за борба с промените в климата Earth Percent.

Всъщност, говорейки пред NME зад кулисите на музикалните награди BandLab NME Awards още през 2022-ра, вокалистът и фронтмен Робърт Смит ексклузивно потвърждава, че следващият албум на The Cure ще бъде озаглавен Songs Of A Lost World и той е почти е готов. Запитан как ще звучи, Смит казва: „Безмилостен гръм и мрак. Това е най-ужасяващото нещо, което някога сме правили", пише "Сега".

По-рано стана известно, че клавиристът на групата е диагностициран с рядка агресивна форма на рак на кръвта – лимфома. 68-годишният Роджър О'Донъл е споделил това пред People. Той е бил диагностициран през септември 2023 г., но оттогава се е възстановил. „Игнорирах симптомите в продължение на няколко месеца. Но след операцията резултатите от биопсията бяха съсипващи". По думите на кийбордиста, той се е лекувал в продължение на 11 месеца при най-добрите специалисти в света и е получил най-новата имунотерапия, която нарича буквално „научна фантастика". Последният етап от лечението е била лъчетерапия. Сега О'Донъл казва, че се чувства добре и призовава всички, които чувстват тревожни симптоми, възможно най-спешно да потърсят медицинска помощ и да преминат диагностика. „Ракът може да бъде победен, но само ако е диагностициран достатъчно рано. Тогава ще имате значително повече шансове", казва той.

The Cure („Лечението" – англ.) е влиятелна британска ню уейв, пост-пънк и готик рок група, създадена през 1978 г. В началото на 90-те тя става една от най-популярните формации в жанра алтернативен рок. За повече от тридесет години музикантите са издали 13 студийни албума, 39 сингъла и 43 видеоклипа.