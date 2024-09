Белослава пуска нов сингъл, заснет на кинолента

Белослава представя нов сингъл и видеоклип на песента I will be there for you. „Песента е за пътя на душата и обичта към нас самите. Крачейки смело по пътя на годините, научих, че обичта и отношението към собствената ми душа са силата и двигателя, които ме карат да не спирам да живея истински", казва певицата.

По думите ѝ I will be there for you е песен за съзерцанието, затова нейната премиера е изключително специална. Текстът е на Белослава, а музиката и аранжимента – на Антони Рикев, предаде БТА.

Видеото към песента е заснето е на кинолента в каросерията на пикап, обикалящ далечен и ветровит остров в Гърция. Режисьори и оператори са Борис Калайджиев, Николай Найденов и Рашко Раков.

На 6 октомври в столичен клуб е премиерата на поредица от есенно-зимни концерти. Белослава ще е в компанията на Живко Петров, Димитър Семов, Димитър Карамфилов и Mr. Moon.