И природата с поклон към таланта на Андреа Бочели – дъждът над София спря точно преди да излезе на сцената

Певецът изпълни любимата на почитателите си Vivo per Lei и La Donna e Mobile, с която даде старт на концерта

25 хиляди души, изпълнили стадион “Васил Левски” в София, слушаха със затаен дъх великолепните изпълнения на Андреа Бочели в събота вечерта. Дъждът, който цял ден се изливаше над столицата, сякаш по поръчка спря точно преди началото на концерта, за да може българските фенове да изживеят пълното удоволствие от гостуването на голямата звезда у нас.

Да слушаш

Андреа Бочели

на живо,

е емоционално изживяване, което със сигурност остава за цял живот.

В 20,10 ч прочутият италианец излезе на сцената и започна изпълненията си с La Donna e Mobile. С него бяха хорът и оркестърът на Софийската филхармония, а зад диригентския пулт бе маестро Марчело Рота, който работи с Бочели през последните 25 години. Di Quella Pira, Si Fui Soldato, Vicino a te, O Soave Fanciulla и Brindisi бяха включени в първата част от концерта. Емблематични изпълнения за Андреа Бочели от неговата 30-годишна кариера, която празнува тази година, а концертът му в София, по покана на “Фест тийм”, е част от поредицата събития за този юбилей. Към италианската звезда се присъединиха румънското сопрано Кристина Пазару и италианският флейтист Андреа Гриминели, които също предизвикаха бурни аплодисменти. Елиза Гайото, с която Бочели има няколко завладяващи дуета.

По време на 20-минутния антракт на големите екрани вървяха кадри от гостуванията на Андреа Бочели на най-големите сцени по цял свят. А началото на втората част от концерта бе дадено от

италианската певица

Елиза Гайото, с която

направиха и няколко

завладяващи дуета

Публиката слушаше изумителния глас на Бочели, който продължи с Mama, Mattinata, Granada, Can't Help Falling in Love. Разбира се, нямаше как да не прозвучи и Vivo per Lei, на която публиката се опита да приглася, но плахо, за да чува максимално добре красивите гласове на двамата артисти. А краят на сетлиста бе сложен с Canto Della Terra.

Андреа Бочели остави за бисовете четири изпълнения, сред които бяха O sole Mio, Con te Partiro и Nessun Dorma и накара хилядите зрители да притихнат, слушайки с възторг великолепните му изпълнения.

Италианецът

неколкократно

изправи цялата

публика на крака,

а на финала тя отказваше да го пусне, аплодирайки го дълго. Видимо впечатлен от приема на българските си фенове, след края на концерта си Бочели излезе няколко пъти да приеме овациите и да се поклони пред многобройните зрители.