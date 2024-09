Предмети и дрехи, носени от актьорите от сериала "Приятели" ще бъдат продадени на търг в Калифорния.

Поводът е 30-тата годишнина на комедията. Включени са например пуловери, с които пред камерата са се появявали Дженифър Анистън и покойния Матю Пери.

Диванът и емблематичната табела от легендарното кафене, където са заснети много от сцените, също участват в наддаването.