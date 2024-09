Венсан Касел ще става татко за четвърти път

Френският актьор Венсан Касел има голям повод за радост, тъй като стана ясно, че до няколко месеца двамата с половинката му Нара Баптиста ще станат родители.

Детенцето ще е първо за 27-годишната моделка и четвърто за 57-годишния й любим. Той има две дъщери на първата си съпруга Моника Белучи и още едно момиченце от втората Тина Кунаки.

Новината за първото общо дете на Венсан и Нара беше обявена лично от щастливата майка. Тя публикува снимки с наедрялото си коремче, а към кадрите написа: "Мама те очаква." Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от N A R A H (@narahbaptista)

Самият Венсан не пропусна да коментира фотосите, като написа: "Късмет е, че те имам в живота си."

За връзката на актьора и 30 години по-младата му половинка се заговори през есента на миналата година. Любовта им пламна малко след раздялата на Венсан с втората му съпруга Тина, с която настоящата му половинка Нара има удивителна прилика, пише dir.