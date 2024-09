Съдят Майли Сайръс за плагиатство

Срещу Майли Сайръс е заведено дело за нарушаване на авторските права с хита й "Flowers", който оглави класациите през 2023 г., информират световните информационни агенции. Твърди се, че певицата е заимствала от песента на Бруно Марс, издадена през 2013 г. - "When I Was Your Man".

В съдебния иск инвестиционното дружество Tempo Music обвинява Сайръс в "умишлено копиране" на труда на Марс и твърди, че "Flowers" не би съществувала без "When I Was Your Man". Освен това в иска си от дружеството са поискали обезщетение от певицата, но все още не е ясна желаната сума, посочва TMZ.

Песента на Бруно е номинирана за най-добро поп солово изпълнение на 56-ите годишни награди "Грами" през 2014 г. и същата година достигна първо място в класацията на Billboard Hot 100.

Но "Flowers" е още по-успешна. Песента на Майли спечели наградата "Запис на годината". Беше и номинирана за "Песен на годината" на наградите "Грами", но не спечели.

Tempo Music е платформа, която инвестира в каталозите на изпълнителите, както в техните мастър записи, така и в издателските им права. През последните години все по-често се случва артистите да продават всички или част от каталозите си на инвестиционни фирми, защото този ход осигурява огромни печалби за тях особено ако са в края на кариерата си, пише dir.