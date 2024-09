Шоуто The Pink Floyd Experience идва в България идва на 27 ноември в Националния дворец на културата, София, и на 29 ноември – във Фестивалния и конгресен център във Варна, съобщават организаторите.

По думите им концертите ще пресъздадат класическия състав от 80-те години на легендарната група.

„Уест енд“ е известен със своите многобройни театри, кина и музикални зали и е център на развлекателната индустрия в Лондон. Там дебютират едни от най-известните театрални постановки и мюзикъли в света. Именно от тази културна среда идва и шоуто The Pink Floyd Experience, което обещава да предложи на българската публика автентично преживяване, пресъздавайки класическия състав на Pink Floyd от 80-те години“, коментират организаторите.

По думите им със своето мултимедийно представление, музикантите ще предложат на българската публика усещането за автентичност на звука и хореографията, както и брилянтната работа на режисьор-осветителя, която вече се е превърнала в канон в прогресив рока. „Със своите изпълнения те доказват, че не Another Brick in the Wall, Money или Wish You Were Here, нито дори Shine on You… са най-важното в това шоу. Основното е завладяващото пътешествие през света на Pink Floyd и пълното усещане, че публиката присъства на истински концерт на живо на легендарната група“, допълват организаторите.

„Винаги имаме невероятна, положителна нагласа към нашите концерти. Изглежда, че успяваме да издигнем зрителите до висотата на Pink Floyd“, казва бас китаристът и беквокалист Дейвид Пауър.

Водещ вокалист и китарист е фронтменът на групата Пол Андрюс, за когото казват, че притежава глас, подобен на този на Дейвид Гилмор. Пол Андрюс работи много дълго и упорито, за да направи гласа си перфектен за този проект, пише БТА.