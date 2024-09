Мелания Тръмп защити предишната си работа като еротичен модел

Бившата първа дама Мелания Тръмп публикува ново видео в социалните медии в сряда, защитавайки предишната си работа като еротичен модел, докато рекламира новата си книга.

"Защо съм горда от голите си снимки като модел? По-належащият въпрос е: Защо медиите избраха да се фокусира вниманието в моето празнуване на човешката форма в модна фотосесия?" каза тя във видеото, публикувано на X.

Бившата първа дама добави: "Вече не сме ли в състояние да оценим красотата на човешкото тяло? През цялата история майсторите художници са почитали човешката форма, предизвиквайки дълбоки емоции и възхищение." Melania Trump speaks about her nude modeling work:



“Why do I stand proudly behind my nude modeling work? The more pressing question is - why has the media chosen to scrutinize my celebration of the human form in a fashion photoshoot? Are we no longer able to appreciate the… pic.twitter.com/kJLZLImdHf — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) September 18, 2024

"Трябва да почитаме телата си и да прегърнем вечната традиция да използваме изкуството като мощно средство за себеизразяване", каза тя.

Говорител на бившата първа дама не отговори веднага на въпросите за това какво медийно внимание има предвид Мелания Тръмп или дали снимките са получили скорошно внимание, пише Си Ен Ен.

Предстоящите мемоари на бившата първа дама, озаглавени "Melania,", трябва да излязат на рафтовете през октомври, според Skyhorse Publishing. Нейният офис, когато обявява книгата, я описва като "мощна и вдъхновяваща история за жена, която е издълбала свой собствен път, преодолява несгодите и определя личното съвършенство."

Голите снимки на Мелания Тръмп бяха част от кампанията от 2016 г., когато New York Post публикува няколко голи снимки, направени през 1995 г. за вече несъществуващо френско мъжко списание –, което преди това не е било публикувано онлайн. Заглавието на NYP беше "The Ogle Office."

По това време Доналд Тръмп каза пред вестника, че снимките са направени за европейско списание, преди двамата да се познават и че "снимки като тази са много модерни и често срещани."

Британска корица на GQ от 2000 г., в която родената в Словения Мелания Тръмп беше снимана в самолета на Тръмп, също се появи отново по време на тази кампания. Година след публикуването на тази фотосесия бившата първа дама получи законно пребиваване в САЩ, като получи зелена карта по елитната програма EB-1, съобщи The Washington Post.

Бившият президент и първа дама се ожениха през 2005 г. Двата предишни брака на Доналд Тръмп също бяха с модели: Ивана Зелничкова и Марла Мейпълс.