Вижте как София Лорен отпразнува 90-годишния си юбилей в любимия Рим (Видео, снимки)

Десетки звезди от цял свят дойдоха в центъра на Рим, за да чуят прочувствените думи на италианската кинолегенда София Лорен в деня на 90-годишния й юбилей. На 20 септември Вечният град й посвети емоционален празник, макар и само „частен". Десетки римляни, туристи и папараци чакаха повече от час, за да зърнат София Лорен пред киното The Space Moderno в центъра на Рим. Там приятелите и колегите на актрисата се събраха, за да й благодарят за красотата, с която дари света „през своите първи 90 г." Звездата, придружена от двамата си сина Едоардо и Карло младши, в крайна сметка влезе в залата през „таен" вход, докато чакащите я отпред фенове посрещаха лимузините с гостите. Сред тях бяха актьорите Франко Неро, Клаудия Джерини,Кристиан де Сика, Маргарет Маде, много филмови продуценти, сред които Аурелио де Лаурентис, певците Ал Бано и Джиджи д'Алесио (неаполитанец като Лорен), много режисьори и представители на киноиндустрията. Дойде и цялото семейство на племенницата й Алесандра Мусолини. Певецът Стинг посвети на актрисата песента си Every little thing she does is magic, Лаура Паузин пък изпя песента от филма на Едоардо Понти с майка му София "Животът пред теб".

Sophia Loren : Happy 90th Birthday! Rome Tonight pic.twitter.com/kAcwk5CdYw — Tomas Arana (@Tomasarana) September 20, 2024 Римското кино The Space Moderno в очакване на София Лорен Снимка: Виолина Христова, Рим Певецът Ал Бано Снимка: Виолина Христова, Рим

Кинолегендата получи бронзовия „Ключ на Чинечита", даващ й привилегирован достъп до римската киностудия,където е снимала много от филмите си. Връчи й го президентът Киара Сбариджа. Хваната под ръка от синовете си, Лорен излезе на сцената, за да прочете емоционалното си слово, изпълнено с благодарност към всички. Внуците й Лучия и Виторио прочетоха обръщение на английски. След това празникът на София Лорен продължи на терасата на луксозния хотел „Палацо Наяди", намиращ се на Пиаца дела Република – в неговия ексклузивен апартамент дивата отсяда винаги при римските си визити. „Майка ми се чувства първо неаполитанка, а после италианка", каза синът й Едоардо. Според него тя още говори с децата си на неаполитански диалект. „На масата за нас винаги е празник. Майка ми е фенка на тенисиста Яник Синер", поясни още Едоардо Понти.