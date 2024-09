Days Before Rodeo на Травис Скот изскочи на челна позиция в класацията на „Билборд“ за албуми

Микстейпът на рапъра Травис Скот Days Before Rodeo („Дни преди родео") от 2014 г. достига №1 в класацията за албуми на „Билборд", изкачвайки се от 106-та до челна позиция, след като виниловите му издания - продавани ексклузивно от уеб магазина на изпълнителя, бяха изпратени на клиентите.

Days Before Rodeo е четвъртият No.1 на Скот. Преди това той е оглавявал класацията с албумите Utopia (2023), Astroworld (2018) и Birds in the Trap Sing McKnight (2016).

Short n' Sweet на Сабрина Карпентър слиза на второ място, след като прекара първите три седмици на върха на класацията. За четвърта седмица обаче той остава на първо място в чарта за най-популярни стрийминг албуми.

The Rise and Fall of a Midwest Princess на Чапъл Роан не се премества от третата си позиция.

Бившият номер едно F-1 Trillion на Пост Малоун пада с две места до четвърта позиция.

Оглавяващият дълго време класацията One Thing at a Time на Морган Уолън слиза с една позиция до пето място.

Друг бивш лидер - The Tortured Poets Department на Тейлър Суифт, също пада от пето на шесто място.

The Death of Slim Shady (Coup de Grace) на Еминем се завръща в топ 10, като се издига стремително от №42 до седма позиция - след луксозно преиздаване на CD.

Топ 10 на най-новата класация на „Билборд" се допълва от Hit Me Hard and Soft на Били Айлиш на осмо място, девета позиция за Stick Season на Ноа Каан и десето място за The Great American Bar Scene на Зак Брайън.