Синовете на Боб Марли тръгнаха на турне за първи път от 20 години (Видео)

Синовете на Боб Марли са на турне за първи път след двайсет години, съобщи АП.

Петимата братя Марли - Зиги, Стивън, Джулиан, Кай-Мани и Деймиън, припомнят наследството на баща си с турнето Marley Brothers: The Legacy Tour. След повече от две десетилетия синовете на големия изпълнител свирят заедно на една сцена.

Братята Марли изпълняват около 30 от песните на баща си, сред които и хитове като No Woman, No Cry, Could You Be Loved, Is This Love, Three Little Birds и др. Турнето с 22 дати започна във Ванкувър и ще приключи в Маями в началото на октомври.

През февруари 2025 г. се навършват 80 години от рождението на Боб Марли, пише БТА.