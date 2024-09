Шкумбата правел беля след беля, баба му го наказва да стои върху царевични зърна

В първи клас играл хулиган, но си забравил репликите. Учителката му подсказала и оттогава не е спирал - отбелязва 70-годишен юбилей и 50 г. на сцената

Започвам от раждането си, защото ме износи леля ми. Майка ми беше учителка и я беше срам да роди такъв като мен. Леля ми, вече като била бременна с мен, била на астролог и той я попитал под какъв знак е заченато това, дето ще се ражда. Тя казала: “Еми под табелка “Добре дошли в Петрич, пушенето забранено”.

Тази и още десетки забавни истории ще разкаже любимият на няколко поколения комик и актьор Димитър Туджаров - Шкумбата в спектакъла си “Междузвездното турне на Шкумбата и приятели”. С него той ще отбележи 70-годишния си юбилей, както и 50 г. на сцената. Въпреки че рожденият му ден е на 6 октомври, Шкумбата ще го отпразнува с приятели и фенове на 12-и в “Студентски град”, когато ще разказва 2 часа вицове и смешки както от личния си живот, така и за институти, университети, здравеопазване и т.н.

Този спектакъл, но под името “120 години не стигат” Шкумбата вече го показа в някои градове в България и чужбина, като предстоящото представление в София ще е заключително.

“Аз нямам спомени от първите 7 години. За това е виновен баща ми. Съветвам младите бащи, като имат малки деца - когато пийнат, да не хвърлят децата си нависоко. Баща ми след 4 гроздови ме подхвърли така, че аз летях доста време от тогава, видях хоризонта на Земята, някои небостъргачи. Той е чакал, влязъл си в кръчмата, а аз паднах след известно време и се затворих в себе си.” Така Шкумбата ще се пошегува по време на спектакъла. Ще разкаже още за детството си - “Нямах приятели, беше ми трудно на криеница, защото никой не ме търсеше”, ще мине и през студентските си години. “Имах един колега Кирил, който се прибра вкъщи и каза на баща си: “Тате, 5 години прекъсвах по болест, 3 - по слаб успех, 2 - презаписвах. Повече няма да ходя в университета”. Баща му отговорил: “Голем си! Щом така си решил, аз и дядо ти обаче продължаваме”. На 12 октомври ще отбележи 2 празника - 70 г. живот и 50 г. на сцената. Снимка: Личен архив

Шкумбата е роден на 6 октомври 1954 г. в Петрич. От дете умее да разсмива всички около себе си. Впрочем наричат го така покрай баща му Неделчо Туджаров - Шкумбата, който бил учител, но преди това футболист. Играел дори в националния отбор на стадион “Юнак”, където вместо трева имало сгурия. “Баща ми в живота е страшно скромен и тих, но на терена - не. Казвал на Спиро Дебърски: “Ще те извадя на 20-ата минута”. Захапва го за ухото, удря го с лакът в корема, пада и се търкаля така, че съдията вади червен картон и гони Дебърски”, обяснява синът му. Шкумба се казва на 64-градусовата ракия по пиринския край, означава серт ракия. Наричали баща му така, защото и той бил такъв на терена. Даже имало и песен, която оркестър свирил на стадиона, когато вкарвал гол: “Ашколсун на Шкумбата, шо направи гола”. “Оттам ми лепнаха Шкумбата, но на брат ми не му казват така”, обяснява комикът. Като дете Снимка: Личен архив

Още в първи клас Шкумбата-младши се качва на сцената на читалище “Братя Миладинови” за пиеса. Тъй като родителите му са учители, за да не ги изложи, цяла вечер учил репликите. На другия ден започнали, а на сцената е “Тимур и неговата команда”(тимуровците са деца, които помагат на възрастните, без да се показват - б.р.).

В спектакъла децата садели цветя, а Шкумбата бил хулиганът, който ги късал. В момента, в който излиза на сцената, си забравя репликите, при което отишъл до завесата. “Учителката ми подаде репликите и оттогава не съм спрял”, спомня си той.

Самият той заедно с негови приятели като деца направили такава тимуровска група в махалата в Петрич. Така веднъж, след като видели, че варосват дърветата, вечерта решили да олюпят кората им, за да може да ги варосат отново, но те изсъхнали. Друг път, след като били стоварени въглища пред един съсед, децата, мислейки си, че са на човека, до когото са стоварени, тихо преместили въглищата с кофи в мазето му. “На другия ден чувам скандал: “Кой ми открадна въглищата?”. Съседите щяха да се избият”, разказва Шкумбата.

И той, както повечето момчета, е правил не една беля като дете. Като ученик в 9-и клас веднъж се прибирал от училище и видял как бабите, включително неговата, са седнали на пейка на улицата. При което той свалил сакото и вратовръзката от униформата си и почнал да се прави на пиян. “Здравейте мацки”, им казва тогава той. А една от бабите възкликва: “Мале, Марийо (бабата на Шкумбата), вашийо от малък е почнал да пие”. Баба му, която била много грижлива, намазала един път филия с олио и червен пипер, преди Шкумбата да отиде да играе навън. Излизайки на улицата, негов прител също поискал филия, а Шкумбата му казал: “Ще ти дам, ела по-близо”, при което му я размазва на главата. Докато комикът отива да вземе втора филия, бабата на изпатилото момче казва на бабата на Шкумбата: “Марийо, тоя вашийо, намазал с олио главата на моя”. “Дай да му изпера главата”, ѝ отговорила тя.

За пакостите си Шкумбата трябвало да изтърпи и наказание от баба си след поредното от “играчка стана плачка”. “Не можеш да продължаваш така, затова - наказание!”, казала баба Мария на внука си. А то било следното - Шкумбата трябвало да клечи, стъпил на натрошени зърна царевица, изсипани на цимента.

В 5-и клас пък комикът заедно с няколко съученици отиват да яздят коне, които уж били на дядото на техен приятел. Стигат на мястото, яхват конете, които са без юзди и седло, и потеглят нанякъде. “Откъде да знам, че като няма юзда, накъде? Опитвам се да му вкарам гривата в устата, за да мога да го управлявам, но той пердаши, аз едва се задържам”, спомня си Шкумбата. Пристига по едно време милиция и се оказва, че те са откраднали коне от ТКЗС. Издърпали им ушите и ги пуснали. По-голямото наказание обаче дошло от бабата на Шкумбата - хванала точилката и го натупала.

“Бели съм правил много”, признава си актьорът. Правил е такива дори и в казармата. Така веднъж го пратили да разузнава в Опицвет. Казали му да отиде с радиостанцията на километър и половина в “тила на врага”. Ако го хване “противникът”, щял да лежи 3 денонощия в ареста. Шкумбата щял да докладва в 5 ч сутринта за движението на танкове и т.н. от купола на черквата. “Стигам до черквата, дядо поп излиза и казва: “Леле, внукът ми е войник. Влез, бе, имам ракийка”. В 4 ч, разбира се, няма разузнаване, защото Шкумбата заспал в църквата пиян. След три дни съказармениците му се сетили за него и отишли да го вземат. Като младеж Снимка: Личен архив

На друго учение пък Шкумбата бил до едни гробища вечерта и видял двама от “противниковата” армия как опъват кабели. Само че от фосфора от костите се получавало нещо като ореол върху един гроб и войниците си помислили, че има дух. И така както Шкумбата си стоял и си разсъждавал над живота, изведнъж изкрещял и войниците побягнали, зарязвайки автоматите си. Актьорът тръгнал да ги гони да им ги върне, защото иначе няма как да се уволнят без оръжията. По едно време войниците застанали под някаква лампа, видели Шкумбата, който тръгнал да им дава автоматите, при което те него подгонили.

Подготвя спектакъл по “Лазарица” от Йордан Радичков Снимка: Личен архив

Ако съм жив и здрав, това ще е последният ми етап с нещо абсолютно сериозно. Това ще е the last in the life of (в превод - последното в живота на) Шкумбата. Така шоуменът повдига завесата за спектакъла “Лазарица” от Йордан Радичков, който подготвя за 1 април догодина. Радичков му е любим автор, като Шкумбата е гледал Григор Вачков в спектакъла, както и Рангел Вълчанов.

Един човешки живот, който протича на едно дърво, през четирите сезона. Затова разказва пиесата, а Шкумбата ще влезе в ролята на Лазар, който искал да застреля едно бясно куче, но го е страх дали ще го уцели и затова се качва на едно дърво. Оттам гръмва, но къса синджира, а има само един куршум.

Освен това подновява и спектакъла “Скръбна вест”, където лежи в истински ковчег.