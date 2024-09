Рапърът Фючър оглави класацията на "Билборд" за албуми за трети път

Рапърът Фючър за 11-и път в кариерата си и за трети път тази година оглави класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Фючър си осигури първенството с микстейпа Pluto, от който за едноседмичния период на отчитане са продадени 129 000 еквивалентни албумни единици.

По-рано през годината Фючър оглави класацията Билборд 200 с две сътрудничества с рапъра Метро Бумин - We Don't Trust You и We Still Don't Trust You.

С общо 11 албума, който са покорявали върха в чарта, Фючър се изравнява с Еминем, Брус Спрингстийн, Барбра Стрейзанд и Йе (известен преди като Кание Уест), заемайки петото място сред изпълнителите с подобно постижение.

Първенци по този показател са "Бийтълс" с 19 албума, оглавявали класацията.

Второ място със 105 000 продадени еквивалентни единици от албума The Rise and Fall of a Midwest Princess заема Чапъл Роан, която се е изкачила с една позиция нагоре спрямо предходната седмица.

Сабрина Карпентър, която преди седмица беше втора, е отстъпила на третото място със 100 000 продадени еквивалентни единици от албума Short n' Sweet, пише БТА.

Челната петица в класацията Билборд 200 се допълва от рапъра Пост Малоун с F-1 Trillion и кънтри певеца Морган Уолън с One Thing at a Time, чиито позиции остават непроменени спрямо предходната седмица.