Джеймс Блънт ще смени името си, ако албумът му заеме първо място в музикална класация

Певецът Джеймс Блънт обеща законно да смени името си, ако преиздаването на дебютния му албум Back to Bedlam заеме първо място в класациите, съобщи Скай нюз. Блънт няма да избере самостоятелно новото си име, а ще използва най-популярното предложение на феновете си.

Във видеоклип, публикуван в социалната мрежа Екс, Блънт казва, че албумът, в който са включени хитове като You're Beautiful, Goodbye My Lover и High, ще бъде преиздаден на 11 октомври по случай 20-годишнината от издаването му. „Ще оставя хората да решат“, чува се Блънт да казва в краткото видео. Певецът добавя: „Но ако не стане номер едно, няма да си сменя името“. За няколко часа феновете на Блънт написват над 2000 коментара с различни предложения за новото име на певеца.

Албумът Back to Bedlam се превърна в един от най-продаваните на 2000-те години във Великобритания и е на 17-о място в списъка на най-продаваните албуми в историята на британските класации. Сингълът You're Beautiful достига номер едно както на островната държава, така и в САЩ, пише БТА.

Блънт издава още седем албума. Последният е Who We Used To Be от 2023 г.

По случай преиздаването на юбилейния албум певецът тръгва на турне във Великобритания и Европа, като на 16 февруари следващата година ще има концерт в Лондон. Други дати са обявени в Белфаст, Дъблин, Лийдс, Глазгоу и Манчестър.