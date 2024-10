Талантливият мистър Манукян и парите

100 дни държавен пост за първи път

объркаха 30-годишната кариера на

най-иновативния български диригент

Левон Манукян е талантлив, избухва на сцената, независимо дали дирижира Бетовен, рок изпълнения или Тони Димитрова. За него говорят от години като за най-иновативния диригент, който смело и успешно смесва стилове и жанрове.

И ако доскоро той беше разпознаваем само за меломаните, то преди дни и тези, които не са стъпвали в концертна зала, бяха изумени от бизнес размаха на 43-годишния бургазлия. 100 дни след сядането на директорския стол в Разградския театър Манукян седи в ареста, обвинен в източване почти на милион държавни пари.

Какво се е случило за толкова кратко време с момчето, трето поколение музикант, което за първи път поема държавен пост?

Музикантът, чиято особена прическа е неговата запазена марка, е обиколил като диригент десетки страни - Гърция, Сърбия, Македония, Хърватия, Австрия, Армения, Германия, Полша, Чехия, Италия и Словакия.

Още от 1998-а започва да миксира фолклорни инструменти - гайди, кавали, тамбури и фолклорно пеене, с класически хор и оркестър, което по-късно прераства в мащабни проекти.

Едно от водещите в неговата кариера е почти 10-годишното му участие във фестивала Sound of the Ages, в Античния театър на Пловдив се събират едни от легендите на световните рок метъл групи и изпълнители като Таря Турунен, Майк Терана, Fish от групата Merillion, Anathema, Asia, Paradise Lost, Devin Townsend Sons of Apolo.

За своята 30-годишна кариера на сцената Левон Манукян реализира над 4500 концерта по света.

Очевидно дълго време ще има пауза в изявите му на сцената, след като в петък съдът отказа окончателно да намали гаранцията му от 50 000 лв.

Манукян беше задържан от пловдивския отдел на Икономическа полиция ден след ареста на Атанас Георгиев и Борис Чилов, хванати при приемането на пари от двама мъже, назначени фиктивно в Разградския театър. Според разследването директорът Манукян е взел на работа 41 души, които никога не са извършвали реална дейност, но са получили по около 25 000 лв. допълнително материално стимулиране. Така държавният бюджет е ощетен с близо милион лева.

Така само за един месец Манукян премина през “подготвяме много силна амбициозна програма за новия театрален сезон” до “задържан за 72 часа по обвинение в източване на бюджета на Министерството на културата с фиктивни назначения”.

Диригентът бе временно назначен за директор на Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград от средата на юни. А на 30 септември Найден Тодоров го уволни. Впрочем 4 дни по-късно със заповед на министъра бе уволнен и директорът на Родопския драматичен театър “Николай Хайтов” Румен Бечев, който е обвинен в присвояване на 580 000 и че е действал по същата схема както Манукян.

Неслучайно Левон е избран

да ръководи театъра,

след като е работил в

Разград като главен диригент

на оркестъра. Местната общественост го познава добре и затова предлага да бъде новият директор. В края на август Манукян дава интервю за местни медии, в които твърди, че подготвя сложна програма. Артистичният сезон трябваше да стартира на 1 октомври, но той не успя да го открие, тъй като бе задържан на 30 септември. В програмата му са били заложени много нови заглавия – театрални и музикални, за малки и големи. А всички проекти са били подготвени до следващия август.

“Сигурни сме, че истината ще излезе наяве! Надяваме се, че отново ще работим заедно!”. С такава позиция излезе колективът на Разградската филхармония “Проф. Димитър Ненов” в подкрепа на маестрото.

В негова защита дори създадоха група във фейсбук “Да подкрепим Левон Манукян”. В нея пишат, че “всеки, който познава маестрото, знае, че това е една огромна грешка и истината ще излезе наяве”.

С емоционална позиция излезе и певицата Тони Димитрова, която също като него е от Бургас и двамата за изнесли над 140 концерта.

Благодаря ти за таланта, чудовищния работохолизъм, затова, че не отблъскваше моите внезапни хрумки на сцената и участваше в тях, затова, че след дълго дърпане все пак пя с мен, затова, че много пъти ми даде диригентската си палка за мъничко и ми показа как се прави, затова, че приемаше с широка усмивка чувството ми за хумор даже когато леко прекалявах шегите за прическата ти, оприличавайки те с този или онзи известен човек!, написа Тони Димитрова във фейсбук.

Видимо и самата звезда се колебае - виновен или не е Манукян.

Плеяда известни музиканти са

били на една сцена с него - Руслан

Мъйнов, Орлин Горанов, Маргарита Хранова,

Тони Димитрова, Йорданка Христова, Орлин Павлов, Еделина Кънева, Люси Дяковска, Миро, Стефан Диомов, Ваня Костова, Пламен Ставрев, Митко Щерев, Графа, Веселин Маринов, Фамилия “Тоника” и още много други.

Един от последните му проекти е спектакълът “Нетактично”, в който в главната роля влиза Герасим Георгиев - Геро. Идеята е на майката на Манукян - музиколога, драматург и сценарист Юлия Манукян.

Всъщност първите му уроци по дирижиране са в Бургаската опера. Когато е на 12, застава на пулта на Младежкия оркестър, а по-късно и на Младежката филхармония “Бургас”.

На 16 г. става ученик на големия български диригент проф. Иван Маринов, с когото работи в продължение на 5 години. След това специализира при маестро Георги Димитров, Бернард Хайтинк и Йорма Панула. През 2009 година става лауреат на международния конкурс за оперни диригенти Blue Danube.

Манукян е работил и с Оркестъра на БНР, държавните опери на Пловдив, Бургас и Русе, симфониетите на Видин и Шумен, филхармониите на Плевен и Разград, AGBU Chamber Orchestra – Sofia (главен диригент и музикален ръководител), Симфоничния оркестър на Сливен, Камерния оркестър “Дианополис” в Ямбол, както и с редица сборни формации и състави.

През 2010 г. Левон Манукян създава и частен оркестър Levon Manukyan Collegium musicum, с който да осъществява желанието си да експериментира в миксирането на симфонизъм, поп, рок и метъл.

Баща му е Манук Манукян, политик, еколог и общественик. Той е много добре познат в Бургас с личната си кауза за проблемите с водите, въздуха и природата. След промените през 1989 г. застава начело на всички екологични протести срещу системните замърсявания на въздуха и околната среда от Нефтохимическия комбинат, поголовното изсичане на дърветата в Бургас и горите на Странджа и още много други. Точно миналата година на 21 септември по предложение на кмета Димитър Николов Манук Манукян е удостоен посмъртно със званието “Почетен гражданин на Бургас”.

Каква ли музика днес звучи в ушите на диригента Манукян? И това ли ще е тъжният край на една 30-годишна кариера? Или пък е част от нечия чиновническа схема, действала при много културни министри?

Проблемът е, че в България цялата истина никога не излиза.