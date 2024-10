След Мадона и Ед Шийрън идва Анна Нетребко. Кой води големи звезди у нас

Големите в бизнеса с концерти и трендовете

за публиката

Концертният живот в България през последните няколко години значително се промени. Правят се много събития в различни жанрове, разместиха се и местата на промоутърите. Много от старите организатори изчезнаха, появиха се нови имена, но има и компании, които продължават да отстояват позициите си.

Промени се и публиката, която вече има концертна култура. Навремето феновете купуваха билети в последния момент, което създаваше сериозни проблеми на промоутърите, защото до последно не знаеха дали ще могат да напълнят стадиона, или залата. Много показателен беше концертът на "Ред хот чили пепърс", който беше планиран за стадион, но публиката чакаше до последно, за да купува билети. Притеснени от първоначалния не особено голям интерес, организаторите преместиха събитието в зала "Арена Армеец", сега "Арена 8888 София". Билетите в последните дни започнаха да се разграбват и се оказаха крайно недостатъчни. Вече зрителите се научиха да планират тези посещения по-рано.

У нас идват изпълнители от всякакъв калибър и за всеки вкус. От класически музиканти до тежък рок, а публика има за всички. И въпреки че промоутърите вече са доста, няколко от компаниите се очертават като водещи на пазара. Сред тях се опитват да намерят своето място и фирми от Русия и Украйна и други съседни държави, но все още нямат твърди позиции и се включват с отделни събития, каквото беше гостуването на Imagine Dragons.

Стефан Еленков СНИМКА: ЦВЕТАН МИРЧЕВ Стефан Еленков направи концерта на годината с Ед Шийрън

Кой стои зад събитието на годината - концерта на суперактуалната звезда - Ед Шийрън, нещо което рядко се случва на наша територия. Това е набиращите сериозна скорост "Фест Тийм".

Над 60 хил. души препълниха стадион "Васил Левски" за Ед Шийрън, а билетите свършиха буквално за часове.

Над 200 хиляди фенове годишно събират събитията, организирани от промоутърската компания. Тя е създадена през 2012 г., а начело е Стефан Еленков. През 2020 г. той сключи договор със световния промоутър "Лайф Нейшън", което поразмести музикалния пазар у нас. Преди това лицензиант беше "София Мюзик Ентърпрайсис", но конфликт между двете компании няма. Доскоро те дори продължаваха да работят заедно, но вече всяка движи сама собствените си събития.

Стефан Еленков има над 20-годишен опит в организирането на събития в България. Портфолиото на неговата компания включва знакови събития като серията концерти Sofia Solid, фестивала Hills of Rock и Spice Music Festival, както и незабравими изпълнения от световни суперзвезди като Pantera, Ерос Рамацоти, Arctic Monkeys, Андреа Бочели, Iron Maiden, Amon Amarth, Kreator, Том Джоунс, Omara Portuondo, Megadeth, Fun Lovin' Criminals, Five Finger Death Punch, Лени Кравиц, Franz Ferdinand, Editors, Nothing But Thieves и много други.

Подобно на няколко от другите големи промоутъри, и "Фест Тийм" работят извън страната и имат дейност в цяла Югоизточна Европа. Освен с "Лайф Нейшън" компанията започна тази година да работи с още няколко световни гиганта - AEG Presents, Cobra Agency и Charmenko.

Компанията обръща внимание и на танцовото изкуство покрай съпругата на Стефан Еленков - Ана Дончева. Дъщерята на бившия депутат от НДСВ Владимир Дончев стои зад оригиналната идея и сценария и е продуцент на авторския мюзикъл "Книга на мечтите". И неслучайно се захваща с това - Ани дълги години е състезател по спортни танци и работи за тв форматите Dancing Stars, Vip Dance и Bailando.

Дима Моллова Майка и дъщеря зад "Фантомът на операта" и Андре Рийо

Тандем от майка и дъщеря - Екатерина Карагяурова и Дима Моллова, ръководи продуцентска агенция "БГ Саунд Стейдж". Създават я през 2005 г. Така продължават 9-годишния си опит с организирането на Международния джаз фестивал в Банско заедно с неговия основател д-р Емил Илиев.

Компанията е организирала в България концертите на цигуларя и диригент Андре Рийо, на виртуоза на цигулката Дейвид Гарет, джаз легендата Грегъри Портър, фадо кралицата Мариза, на френската звезда Патрисия Каас, британката Лиса Стенсфийлд, оперната дива Монсерат Кабайе, Ара Маликян, Лука Шулич от 2CELLOS, Бет Харт, Мелъди Гардо, италианското трио Il Volo, пианистите Людовико Ейнауди и Хаваши, легендата на гръцката музика Йоргос Даларас, Никос Вертис и други. Повечето от тях за първи път стъпват на българска сцена, представени от "БГ Саунд Стейдж". А някои като Ара Маликян, Буйка, Scott Bradlee's Postmodern Jukebox и др. бяха напълно непознати за български пазар, но пожънаха невероятен успех и спечелиха любовта на публиката, връщайки се на българска сцена отново, и отново. Компанията работи във всички големи градове в страната - София, Варна, Пловдив, Русе, Бургас, съобразно локалните предпоставки и техническите характеристики на концертните зали или арени.

"Подготовката на едно събитие отнема много усилия. Като се започне от селекцията на изпълнителите, фазата на преговори с тях, изясняване и решаване на всички технически, логистични и комуникационни въпроси, сложната организация, планиране, контрол и изпълнение на всички дейности "на терен", гарантиращи перфектното обезпечаване на продукцията. Докато най-сетне достигнем до реализирането на самото събитие, за което десетки, понякога стотици души сме работили две или дори повече години.", казва Дима Моллова.

Събитията, организирани от "БГ Саунд Стейдж" се радват на посещаемост от между 130 000 и 150 000 души годишно.

През 2024 г., компанията продължи да развива представянето на големи спектакли, като през януари направи 5 представления на френската продукция „Малкият принц" в зала 1 на НДК. През април организира представянето на най-известният в света мюзикъл - „Фантомът на операта", който дойде у нас по споразумение с Really Useful Group (компанията, собственост на Андрю Лойд Уебър) и Broаdway Entertainment Group. Спектакълът се игра в препълнената зала 1 на НДК в продължение на две седмици заради което се завърна отново в края на август за нови 9 представления. Така мюзикълът бе представен 23 пъти и бе гледан от рекордните 68793 души.

От 2014 г. "БГ Саунд Стейдж" започва да работи и в съседните на България музикални пазари – в началото в Сърбия, а след това – Румъния, Гърция. „Ще запазя като изненада какво още предстои", казва Екатерина Карагяурова.

До края на годината българската публиката ще види в зала 1 на НДК за пети път италианското поп оперно трио Il Volo на 2 ноември с два концерта в един ден, за четвърти път унгарския пианист Хаваши с две шоута на 21 декември. На 1 октомври бяха пуснати в продажба билети за пролетен концерт на Андре Рийо и неговия оркестър „Йохан Щраус" за 12 март следващата година, който само за два дни регистрира рекорден зрителски интерес.

Иван Несторов-Амебата и Димитър Ковачев-Фънки Фънки и Амебата представиха Лейди Гага

Пионерите в организирането на концерти на западни звезди у нас са Димитър Ковачев-Фънки и Иван Несторов-Амебата. През 1991 г. те създават "София Мюзик Ентерпрайсис". Логично се насочват по този път, защото и двамата са музиканти. Иван Несторов-Амебата преди години беше басист в група "Ера", в която пък Фънки е вокал. През годините той работи с различни банди, а сега продължава да е част от "Черно фередже". Със "София Мюзик Ентърпрайсис" двамата до този момент са хората, довели най-много звезди в България. Сред тях са Мадона, Лени Кравиц, "Металика", "Аеросмит", "Корн", "Уайтснейк", Мерилин Менсън, Лейди Гага, Кайли Миноуг, Ерос Рамацоти, "Айрън Мейдън", "Роксет", Стинг, Брайън Адамс, "Джудас Прийст", "Депеш Мод", Шаде, Том Джоунс, "Ред Хот Чили Пепърс", Роджър Уотърс и The Wall. През годините компанията организира и музикалните фестивали "Мюзик джем" и "Арена Музика", а от 2017 г. стартира Hills of Rock, който прави в партньорство с "Фест тийм", но след това Стефан Еленков поема изцяло неговата организация.

Утре по покана на компанията на Димитър Ковачев и Иван Несторов концерт във Варна ще имат музикантите от Il Divo. В петък концертът им бе в Пловдив. На 12 октомври в зала 1 на НДК правят "Дисни концерт: вълшебната музика от филмите". А на 17 октомври в София организират концерт на Kosheen.

Джони Деп и Лияна Мелик-Пашаева Джони Деп дойде заради Лияна Мелик-Пашаева

На 20 март догодина за първи път в България ще има концерт световното сопрано Анна Нетребко. Пяла в миланската "Ла скала", виенската "Щатсопера", нюйоркския "Метрополитън", звездата ще излезе на сцената на столичната зала "Арена 8888 София" заедно с тенора Юсиф Ейвазов и с оркестъра и хора на Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров. Събитието се организира от "Жокер Медия", също компания с дългогодишна история, в партньорство с "Бългериан лайв мюзик". През 2023 г. двете компании направиха концерт на "Холивудските вампири" с Джони Деп и Алис Купър.

"Жокер Медия" също се ръководи от женска ръка. Начело на компанията е Лияна Мелик-Пашаева, бизнес дама с разностранни интереси, пристрастена към рока. А началото на фирмата е през 2001 г.

До този момент компанията е водила в страната ни големи звезди като Джордж Майкъл, Браян Адамс, Сийл, Лени Кравиц, Алис Купър, Ерос Рамацоти, "Форинър", Рони Джеймс Дио, "Дийп Пърпъл", "Хелоуин", "Тестамент", "Туистед Систърс", "Пласебо", "Хевън енд Хел", "Моторхед", "Менуар", Робърт Плант, Робин Гиб, "Алън Парсънс Проджект", "Фън Ловин Криминалс", "Скилет", Емили Санде, Дзукеро, Тото Кутуньо, Умберто Тоци, Ал Бано, "Рики е Повери", Андреа Бочели, Хосе Карерас, Монсерат Кабайе, "Ил Диво".

Конър Макгрегър у нас чрез Ангел Лесов

Общо 8 спектакъла вървят тези дни в зала 1 на НДК. Става въпрос за впечатляващото магическо шоу C'est la Magie, чиито представления стартираха на 3 октомври и ще продължат до утре (6 октомври), като през уикенда спектаклите са по три на ден. А зад поканата изумителните петима най-добри илюзионисти в света да гостуват на живо у нас стои екипът на The Locals, които правят всякакви събития в шоу индустрията. Създател и собственик на компанията е Ангел Лесов, който вече има сериозен опит зад гърба си. MMA легендата Конър Макгрегър бе в България именно благодарение на усилията на Лесов и неговия екип. Компанията организира последните концерти на кралицата на балканската музика Цеца Величкович. Освен в София организира гостуването на магическото шоу C'est la Magie също в Атина и Белград, като вече се водят преговори и за други държави.

The Locals стои и зад редица мащабни проекти извън границите на България, като само през последната година е организирала събития в Лондон, Миконос, Малта и в Прага.

Най-новото събитие в календара, което предстои, е концертът на балканските легенди Дино Мерлин и Желко Йоксимович. Те ще пеят на 3 декември в зала "Арена 8888 София".

Бойко Гюров прави "Рики е повери" в зала 1 на НДК

Още като тийнейджър Бойко Гюров се изявява като басист в различни банди и логично продължава като организатор на концерти. През 2012 г. регистрира търговската марка на компанията си BGTSC, която създава доста преди това. А в момента е председател на сдружението на организаторите на концерти в България "Сцена музика". След българските изпълнители се насочва и към имена от световната сцена и вече има над 300 такива събития.

Канил е у нас звезди като "Сабатон", Лара Фабиан, Мейси Грей, Machine Head, Amon Amarth, Vienna Motzart Orcestra, Uriah Heep, Accept, Sepultura и т.н. Предстоящата програма ще зарадва меломаните с концерти на Geoff Tate на 15 ноември, Evergrey на 29-и и "Рики е повери" на 30-и.