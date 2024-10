Кейт Бланшет е “Безотговорна”, Зоуи Салданя като лъвица в “Специални операции” и другите сериали през октомври

"Безотговорна" (Disclaimer, по Apple TV+ от 11 октомври)

Психологически трилър на Алфонсо Куарон ("Децата на хората", "Гравитация", "Рома") за известна журналистска, която разбира, че е станала една от главните героини на роман, който разкрива голямата тайна. В главната роля е Кейт Бланшет ("Властелинът на пръстените", "Елизабет", "Авиаторът"), а един от операторите е Емануел Любецки, който снима почти всички филми на Куарон.

"Специални операция: Лъвицата" (Special Ops: Lioness, по Paramount+ от 27 октомври)

Втори сезон от създателя на шпионския трилър "Йелоустоун" Тейлър Шеридан, в който ЦРУ дава на жена морски пехотинец да стане приятелка на дъщерята на спонсор на терористи. В главната роля е Зоуи Салданя, но освен нея в сериала участват Морган Фийрмън и Никол Кидман.

"Семейства като нашето" (Familier som vores по TV 2, Дания, от 20 октомври)

Сериал от автора на "Още по една" и "Лов" Томас Винтерберг за Дания от близкото минало, която се готви за тотална евакуация заради критичното вдигане на морското равнище.

Главната героиня, която е ученичака в горните класове, трябва да избира между разведените си родители и момчето, в което е влюбена.

"Легендата за Духа на машината" (The Legend of Vox Machina, по Amazon Prime Video от 3 октомври)

Продължение (сезон 3) на анимационния фентъзи хит, базиран върху популярната настолна игра Dungeons & Dragons.

"Какво правим в сенките" (What We Do in the Shadows, по FX от 21 октомври)

Вероятно последен (шести) сезон на вампирския мокюментъри (псевдо документален) сериал за кръвопийци, дело на Тайка Вайтити и Джъмейн Клемънт.

"Истерия!" (Hysteria!, по Peacock от 18 октомври)

Драматичен трилър за паниката покрай сатанистите пред 80-те. Според сюжета участниците в неуспешна хеви метал група от малко градче решават да се обърнат към окултното, за да им бъде обърнато повече внимание. Обаче това им излиза през носа.

"Дипломатката" (The Diplomat по Netflix от 31 октомври)

Втори сезон на хитовия политически трилър на Дебора Кан ("Западното крило", "Анатомия на страстта", "Родина") за интересния живот на американския посланик във Великобритания.