Киану Рийвс дебютира като професионален автомобилен състезател в Индианаполис

Холивудската звезда Киану Рийвс дебютира в професионалните автомобилни състезания, като звездата от „Матрицата" се завъртя на прочутата писта „Индианаполис Мотор Спийдуей" в събота.

Рийвс се завъртя в тревата без сблъсък на изхода на девети завой малко повече от средата на 45-минутното състезание. Той се върна и продължи да кара, като сигнализира, че не е пострадал.

Рийвс, който се класира 31-ви от общо 35 автомобила, се движеше чак до 21-ва позиция и успешно избегна катастрофата в първата обиколка в 14-ти завой. Рийвс завърши на 25-о място.

Рийвс, който е на 60 години, се състезава в Индианаполис в Toyota GR Cup, сериите за специални състезания на Toyota и поддържащи серии за състезанието за спортни автомобили Indy 8 Hour този уикенд. Той има второ състезание на 6 октомври.

Рийвс кара автомобила BRZRKR с номер 92, с който промотира графичния си роман The Book of Elsewhere. Той е съотборник на Коди Джоунс от Dude Perfect.

Рийвс има предишен състезателен опит като бивш участник в Toyota Grand Prix of Long Beach в надпреварата за знаменитости. Рийвс печели състезанието през 2009 г.

Във вторник в Лос Анджелис той трябва да присъства на прожекция по случай 30-годишнината на филма „Скорост" заедно с колежката си Сандра Бълок, съобщава БГНЕС.