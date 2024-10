Певецът Шабузи остава на върха на класацията на "Билборд" за сингли

Американският певец и автор на песни Шабузи запази челната си позиция в класацията Хот 100 на "Билборд" със сингъла A Bar Song (Tipsy), съобщи сайтът на изданието.

Запазвайки първенството си, изпълнителят отбелязва 13-а непоследователна седмица на върха в чарта.

A Bar Song (Tipsy) е най-дълго задържалото се парче начело в чарта през 2024 г.

При новата подредба Били Айлиш се е изкачила от шестото до второто място с Birds of a Feather, отбелязвайки най-високо си класиране от 2020 г.

Третата позиция заемат Уикенд и Плейбой Карти със сингъла Timeless. С парчето Уикенд попада в Топ 10 на Хот 100 за 19-и път, а Плейбой Карти - за пети.

Рапърът Пост Малоун, който миналата седмица беше на втора позиция, е отстъпил на четвъртото място със сингъла I Had Some Help, записан в сътрудничество с Морган Уолън, пише БТА.

Певицата и авторка на Сабрина Карпентър за шеста поредна седмица класира три песни в челната десетка - Espresso, Taste и Please Please Please. При новата подредба парчетата заемат съответно пето, девето и десето място.

В Топ 10 на класацията Хот 100 за сингли намират място още Лейди Гага и Бруно Марс с Die With a Smile на шеста позиция, Чапъл Роан с Good Luck, Babe! на седма и Теди Суимс с Lose Control на осма.