В италианския X Factor видяха новата Дуа Липа в 17-годишна българка

Наричат софиянката Елмира Маринова поп звездата на предаването

Всяка поява на сцената на италианския X Factor на Елмира Маринова е като свеж бриз. Много музикални експерти на Апенините сравняват 17-годишната софиянка със световноизвестната звезда Дуа Липа заради приликите в тембъра им. Гласът на ЕЛ МА, както е артистичният псевдоним на момичето, завладява всички – и публиката, и журито на програмата по тв канала “Скай”. Елмира пее като професионална поп изпълнителка.

Талантът ѝ обаче е не само певчески, а и като присъствие на сцената

- тя се движи и жестикулира като изпълнителка, сигурна в това, което прави. Единственият ѝ видим “недостатък” е, че все още не владее добре италиански, макар че се справя добре за начинаеща в тази сфера.

Две жени се крият зад досегашното успешно представяне на ЕЛ МА в Италия – майка ѝ Елена и музикалният ментор Дарияна Куманова. Колкото и да си талантлив, ако не изложиш на показ таланта си, няма кой да го забележи. Това е като да държиш затворено в гараж “Ферари”. Майката Елена е тази, която се свързва с българката Дарияна Куманова, работеща от дълги години в Милано. Именно с помощта на нейните уроци са успели на фестивала в Санремо много от участниците му.

През съветите на Дарияна премина и друга българка, завладяла италианския X Factor през 2021 г. Става дума за Ника Парис, както е артистичното име на Никол Паласчева. След първите си сингъли на френски Ника записа няколко парчета с рапъра Вегас Джоунс и първия си албум, пак на френски. Въпреки таланта си, който оцениха и експертите, и зрителите, Ника след това остана малко встрани от прожекторите. Или казано по-точно, не беше огрята от тях толкова силно, колкото заслужават способностите ѝ.

Пътят на Ника в италианския X Factor вдъхновява майката на Елмира да потърси за помощ Куманова. Българката отива в София, прослушва момичето, харесва я и решава да започне подготовка с нея. Елмира пътува всеки месец по линията София-Милано, за да взема уроци по пеене.

Всъщност Елмира не е напълно непозната в България. Че е талантлива и с хъс на сцената, се вижда още преди години. Достатъчно е да се разходим из “Гугъл”, за да видим как той пази още изпълненията на 9-годишната Елмира в “Шоуто на Слави”. Там се явява на кастинг за сценична партньорка на г-н Андреев и

разсмива водещия с изпълнението си на “Бургаски вечери”

Момичето пее, без да му трепне окото, и жестикулира като човек, който дълго се е упражнявал с микрофон пред огледалото вкъщи. “Ти си голяма работа, да знаеш. Много страсти има в теб”, коментира тогава журито на Слави. Елмира после подхваща и “Междучасие” на Васил Найденов, подскачайки неуморно на сцената и показвайки, че е пълна с амбиции за голям скок в музиката.

Занимава се с пеене още от детската градина. Не спира и когато музикална педагожка ѝ казва, че няма хубав глас. Плътно до дъщеря си и желанието ѝ да стане певица е нейната майка Елена, която се занимава със социални и благотворителни каузи. Бащата на Елмира е Захари Маринов - бивш футболист и съдия при юноши. Елмира има и брат Валери. Баба ѝ пък е бивша журналистка от БНР - Жоржета Калоянова, дъщеря на руския евреин Жорж Ендовицки. Майката се е изявявала и като актриса в киното - има роля във филма “Един гражданин протестира” с Микеле Плачидо.

Елмира учи в еврейското училище в София. Отсъства често, тъй като се налага да пътува до Милано за уроците си по пеене. Момичето има две котки, казва, че обича да спи, да се разхожда, да ходи на театър.

Въпреки че много от зрителите в Италия се запознаха с талантливата българка от риалити формата, за нея това съвсем не е дебют на Ботуша. Последният сингъл на ЕЛ МА е Going Down, предишното ѝ парче пък е Tired of Loving You, което публикува за Believe Digital миналата година. Пише текста сама, а после го записва в същото студио в Милано, където е снимала клип и звездата Дуа Липа. И

двата сингъла на българката се пускат често от радиа в Рим и Милано

ЕЛ МА вече участвала и в няколко музикални събития в Рим и Болоня.

На сегашното издание на италианския X Factor Елмира е част от отбора на рапъра и продуцент Джейк ла Фурия, който е един от музикалните съдии. В журито са още Мануел Аниели, Паола Йеци (част от бившето дуо Паола и Киара) и певецът Акиле Лауро. Водеща е звездата на италианската поп музика Джорджа. При досегашните си представяния Елмира обра овациите на всички, изпълнявайки Vampire на Оливия Родриго и Stop This Flame на британската звезда Селест.