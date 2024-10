Обявиха актьора Арън Тейлър-Джонсън за най-красивия мъж в света (Снимки)

Актьорът Арън Тейлър-Джонсън е обявен за най-красивия мъж в света.

Джонсън зае първо място, заради перфектните си пропорции, според научен анализ, базиран на „гръцкото златно съотношение на красотата Фи" - мярка за физическо съвършенство.

aaron taylor johnson in kraven the hunter (2023)

34-годишният актьор, за когото се говори, че ще се въплъти в новия Джеймс Бонд, е постигнал почти перфектен резултат от 90,04% при изследване на пропорциите му.

Анализът е извършен от хирурга д-р Джулиан Де Силва.

„Арън беше категоричният победител, всички елементи на лицето му бяха измерени за физическо съвършенство", добави докторът.

Ако Арън влезе в ролята на Джеймс Бонд, той официално ще бъде най-красивият агент 007 досега, според анализа на д-р Де Силва. Той получи по-висока оценка от Шон Конъри, който се класира на второ място с 89,2%, и Роджър Мур, който зае трето място с 88,8%.

aaron taylor johnson behind the scenes of anna karenina

Даниел Крейг се класира на последно място сред Бондовете, като получи 84,2 %.

Сред другите актьори, които се класираха плътно зад Арън по отношение на красотата, са Люсиен Лавискон, Пол Мескал, Робърт Патинсън и Джак Лоудън.

Арън е в центъра на вниманието както заради кариерата си, така и заради личния си живот.

Той се е запознал със съпругата си, режисьорката Сам Тейлър-Джонсън, по време на снимките на филма Nowhere Boy през 2009 г., когато той е на 18 години, а Сам - на 42г., което продължава да предизвиква критики от фенове и потребители на социалните мрежи.

La relación de Aaron Taylor Johnson y su actual esposa fue resultado de grooming.Él acababa de cumplir 18 y ella ya tenía 42 años. Iniciaron a salir y ese mismo año se comprometieron, además ella conocía a la familia así que dicen q lo conoce desde los 7 años??

Въпреки 24-годишната разлика във възрастта, двойката остава заедно и наскоро отпразнува 12 години брак. Те имат две общи дъщери - Уилда Рей, 13 г., и Роми Хиро, 11 г., а Арън е и доведеният баща на дъщерите на Сам от предишния ѝ брак - Анджелика, 26 г., и Джеси, 18 г.