Coldplay оглави британската класация за албуми с най-силен дебют за последните три години

Група "Колдплей" си осигури най-силния дебют за последните три години във Великобритания с постъпленията за първата седмица от десетия си студиен албум Moon Music, който оглави британската класация, съобщи Пи Ей мидия/ДПА.

Албумът е десети поред на рок групата, който оглавява чарта с отчетени 237 000 еквивалентни единици на британския пазар. Той заема и второ място за годината, след като The Tortured Poets Department на Тейлър Суифт регистрира 270 000 единици в първите си седем дни на пазара по-рано тази година, предаде БТА.

Moon Music е и най-бързо продаващият се албум след "30" на Адел, който беше британският албум с 261 000 единици през 2021 г., сочат данни на изготвящата класацията компания Official Chart Company.

Групата се нарежда до АББА, Майкъл Джексън и "Куин" с по десет албума начело на британската класация за албуми.

На второ място в чарта е Short N' Sweet на Сабрина Карпентър, който се издигна с една позиция спрямо миналата седмица. Групата за алтернативен рок Public Service Broadcasting влезе в класацията на трето място с The Last Flight, а изпълнителят и автор на песни Джеймс Бей е на четвърта позиция с четвъртия си албум Changes All The Time. Американската звезда Чапъл Роан се издигна от шесто на пето място с хитовия си албум The Rise And Fall Of A Midwest Princess.