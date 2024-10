"Малко е да се каже, че се вълнувам. От няколко месеца насам не мога да си намеря място....

Аз имам дует с Джо Лин Търнър!"

Това написа популярната певица Мария Илиева на профила си във Фейсбук. И допълни:

"Рок легенда, световна звезда, емблематичен вокалист на Rainbow и Deep Purple, човекът, изпял класики като Can't Let You Go и Street of Dreams....

Предстоящият му сингъл се казва Forever и е... с мен".