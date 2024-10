ЧРД на Happy Birthday! Мерилин Монро и Кенеди прославиха най-известната песен в света

В 131-годишната ѝ история екипажът на “Аполо 9” поздравява с нея директора на НАСА

“Happy Birthday to You” - всеки от нас чува тази песен със сигурност веднъж в годината, отделно тя звучи по ресторанти, в клипчета и филми.

Happy Birthday обаче също си има рожден ден и той е на 16 октомври. Преди 131 г. на този ден сестрите Милдред и Пати Хил създават най-разпознаваемите по цял свят мелодия и текст, преведени днес на 18 езика.

Докато преподават в детска градина в Луисвил, щата Кентъки, САЩ, Милдред композира мелодията, а Пати пише текста към нея. Първоначално песента е била предназначена да се пее от учителя пред класа всяка сутрин. По-късно става обратното и всеки път, в който преподавателят влезе в клас, децата го поздравявали с песента, която тогава се казва “Добро утро на вас”.

През 1912 г. текстът се трансформира в популярния “Честит рожден ден на теб”, който пеем и до днес на близки и приятели.