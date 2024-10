Мария Бакалова на червения килим за премиера на "Стажантът" в Лондон (Видео, снимки)

Мария Бакалова позира пред фотографите на червения килим на премиерата на филма "Стажантът" по време на Лондонския филмов фестивал.

Във филма актрисата играе ролята на Ивана - първата съпруга на Доналд Тръмп. От трейлъра изглежда, че ще бъде проследена цялата им връзка от запознанството им. В една от по-смущаващите сцени във филма Тръмп изнасилва Ивана, макар че преди години тя заяви, че твърдението ѝ за изнасилването, което е направила в показанията си при развода през 1990 г., не е било буквално.

Maria Bakalova attends the Headline Gala screening of "The Apprentice" during the 68th BFI London Film Festival, Oct 15#MariaBakalova pic.twitter.com/KaVpZFJPSY — Celebrity Updates🧢 (@Shanznew) October 15, 2024

"Този "филм" е чиста проба злонамерена клевета... която сензационно раздухва лъжи, които отдавна са развенчани", казва Стивън Чун, директор по комуникациите на президентската кампанията на Доналд Тръмп.

Мария Бакалова на червения килим на премиерата на "Стажантът" в Лондон Снимка: Ройтерс

Най-вероятно екипът ще подаде съдебен иск, "за да се справи с откровено неверните твърдения на тези претенциозни режисьори".

Прожекциите на "Стажантът" в кината в САЩ, Великобритания, Австралия и Нова Зеландия започват след 10 октомври.

Режисьорът Али Абаси и актьорите Себастиан Стан, Мария Бакалова и Джереми Стронг Снимка: Ройтерс